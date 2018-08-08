Форвард "Прогреса": трудно будет поменяться футболками, у нас их всего несколько штук

Нападающий "Прогреса" Александр Карапетян поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Уфой".- К сожалению, я играл только в двух странах, а поиграть в России шанса не довелось.- Знаю, что такая команда существует, она меня не приглашала, зато было предложение от «Пюника», вообще, не смотрю так много армянского футбола.- Я смотрел матч с "Анжи", мне очень понравился Игбун, который фактически сделал игру.- Трудно будет меняться, потому что у нас всего их несколько штук.