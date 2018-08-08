Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Форвард "Прогреса": трудно будет поменяться футболками, у нас их всего несколько штук

Нападающий "Прогреса" Александр Карапетян поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Уфой".

- К сожалению, я играл только в двух странах, а поиграть в России шанса не довелось.

- Что вы слышали о команде "Арарат"?

- Знаю, что такая команда существует, она меня не приглашала, зато было предложение от «Пюника», вообще, не смотрю так много армянского футбола.

- Можете кого-либо отметить у "Уфы"?

- Я смотрел матч с "Анжи", мне очень понравился Игбун, который фактически сделал игру.

- Молодежный состав "Уфы" возглавляет армянин, не желаете с ним поменяться завтра футболками?

- Трудно будет меняться, потому что у нас всего их несколько штук.

Rusfootball.info
Сегодня, 17:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.