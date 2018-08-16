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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Кайрат" проиграл "Сигме" и вылетел из Лиги Европы
"Кайрат" на своем поле уступил чешской "Сигме" (1:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
Матч 1 - 0:2
Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан)
"Кайрат" – "Сигма Оломоуц" 1:2
Гол: Эппел, 61 - Нешпор, 20, Гоушка, 51
"Кайрат": Покатилов, Политевич, Алип (Эппел, 34), Куат, Исламхан, Исаэл, Элек, Лунин (Соколенко, 57), Эсеола, Аршавин (Жуков, 75), Фелипе
"Сигма Оломоуц": Бухта, Емелка, Штерба, Гала, Плшек (Юнис, 80), Фальта, Калвах, Заградничек (Манзия, 67), Сладки, Гоушка, Нешпор (Тексл, 63)
Предупреждение: Фелипе, 58, Заградничек, 60, Эппел, 84
Удаления: Фелипе, 76, Исаэл, 90+4
Лига Европы
Матч 1 - 0:2
Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан)
"Кайрат" – "Сигма Оломоуц" 1:2
Гол: Эппел, 61 - Нешпор, 20, Гоушка, 51
"Кайрат": Покатилов, Политевич, Алип (Эппел, 34), Куат, Исламхан, Исаэл, Элек, Лунин (Соколенко, 57), Эсеола, Аршавин (Жуков, 75), Фелипе
"Сигма Оломоуц": Бухта, Емелка, Штерба, Гала, Плшек (Юнис, 80), Фальта, Калвах, Заградничек (Манзия, 67), Сладки, Гоушка, Нешпор (Тексл, 63)
Предупреждение: Фелипе, 58, Заградничек, 60, Эппел, 84
Удаления: Фелипе, 76, Исаэл, 90+4
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