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"Кайрат" проиграл "Сигме" и вылетел из Лиги Европы

"Кайрат" на своем поле уступил чешской "Сигме" (1:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

Матч 1 - 0:2

Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан)

"Кайрат" – "Сигма Оломоуц" 1:2

Гол: Эппел, 61 - Нешпор, 20, Гоушка, 51

"Кайрат": Покатилов, Политевич, Алип (Эппел, 34), Куат, Исламхан, Исаэл, Элек, Лунин (Соколенко, 57), Эсеола, Аршавин (Жуков, 75), Фелипе

"Сигма Оломоуц": Бухта, Емелка, Штерба, Гала, Плшек (Юнис, 80), Фальта, Калвах, Заградничек (Манзия, 67), Сладки, Гоушка, Нешпор (Тексл, 63)

Предупреждение: Фелипе, 58, Заградничек, 60, Эппел, 84

Удаления: Фелипе, 76, Исаэл, 90+4
Теги: Кайрат
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