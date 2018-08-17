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Сергей Томаров: нам повезло, но за свои старания мы это заслужили везение

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Очень нервная игра, особенно концовка. Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени.

Думаю, футбольный бог нас отблагодарил за наши старания. Нам повезло, но мы заслужили это везение" — сказал Томаров в эфире телеканала Матч ТВ

В раунде плей-офф "Уфа" встретится с шотландскими "Рейнджерс".
Теги: Томаров Уфа Рейнджерс
Сегодня, 10:47
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:21) #
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На одном везении далеко не пройти,следующий Рейнджерс
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:53) #
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Беленов Уфу вытащил.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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