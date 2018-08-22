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Матч "Рейнджерс" - "Уфа" могут не показать по российскому ТВ

Существует вероятность, что российские телезрители не смогут увидеть первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" - "Уфа". Игра состоится в четверг, 23 августа. Стартовый свисток будет дан в 21.45 по московскому времени.

Дело в том, что пока "Матч ТВ" не может договориться с шотландским клубом по поводу покупки трансляции данной встречи. "Рейнджерс" запросил слишком высокую сумму за показ этого матча. На стадии отборочных раундов права на показ матчей принадлежат клубам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рейнджерс УФА
Сегодня, 00:11
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 00:15) #
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жаль,хотелось поглядеть,как Уфа будет побеждать шотландцев smirk
матч тв российский чемпионат почти не показывает,и еврокубки не все.
Канделаки выслать в Грузию.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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