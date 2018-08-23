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Игру между "Рейнджерс" и "Уфой" всё-таки покажут на российском телевидении

Несмотря на вчерашние сообщения о том, что "Рейнджерс" не позволил "Матч ТВ" показать игру шотландского клуба с "Уфой" и исчезновение трансляции из программы канала, холдинг всё-таки договорился о показе встречи.

Игру раунда плей-офф квалификации Лиги Европы можно будет посмотреть в прямом эфире как в федеральном эфире "Матч ТВ", так и на канале "Матч Премьер".

Начало трансляции - в 21.40, а ранее в 18.30 "Матч ТВ" начнёт студию перед встречей "Зенит" - "Мольде", которая также будет показана в общедоступном эфире.
Теги: Рейнджерс Уфа Зенит
Сегодня, 10:24
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8
(6)
№8 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:55) #
  • +1
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online

Цитата: cpaный anus0407
Ну где там этот сраный Шекель со своими комментариями - ждёмс....

Тина сжалилась над несчастными и нищими гражданами страны в которой по ее словам русских нет и с барского плеча позволила бесплатно посмотреть игру башкирского гранда


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№7 Написал: truten74 (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (1)

А Зенит с Мольде ?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: Sergeevich
а на английском смотреть за 600 руб совсем не интересно

а на русском за 600 нормально?)) у нас за 600 можно 3 месяца смотреть весь чемпионат, а люди сопки ищут

для многих вопрос то не в цене, а в качестве


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:35) #
  • +1
  •  (1)

Может к вечеру опять передумают.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 10:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Sergeevich
а на английском смотреть за 600 руб совсем не интересно

а на русском за 600 нормально?)) у нас за 600 можно 3 месяца смотреть весь чемпионат, а люди сопки ищут
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:34) #
  • -1
  •  (1)

laughing
Шотландцы поняли что у нас все через сопку посмотрят и решили заработать хоть чуть-чуть денег продав права МатчТВ.

В противном случае, думаю, они вряд ли бы собрали больше 1000 фунтов, тем более как я понимаю та трансляция предполагала отсутствие наших комментаторов, а на английском смотреть за 600 руб совсем не интересно.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну где там этот сраный Шекель со своими комментариями - ждёмс....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 10:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Разум, всё-таки, возобладал. Удачи Уфе.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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