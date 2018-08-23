Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Томаров: у меня "Рейнджерс" всегда ассоциировался с топ-клубом

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился мнением о шотландском "Рейнджерс", с которым его команда сыграет в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

"От шотландского клуба у меня воспоминания ещё из детства. В то время футбол показывали не так много, так что я больше узнавал о них из газет, но запомнил, что это известный клуб с богатой историей. У меня "Рейнджерс" всегда ассоциировался с топ-клубом. Возможно, он не такой яркий, как другие, но крепкий и амбициозный. Но мы постараемся не ударить в грязь лицом", - цитирует Томарова "Чемпионат.сом".
Теги: Томаров Уфа Рейнджерс
Сегодня, 19:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)

все в первый раз relieved
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.