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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский футбол не перестаёт удивлять: неделю назад "Прогрес" из Нидеркорна едва не выбил из Лиги Европы российскую "Уфу", а "Дюделанж" прошёл польскую "Легию". В первом же матче раунда плей-офф квалификации "Дюделанж" обыграл румынский "ЧФР Клуж" со счётом 2:0: на 67-й минуте отличился отличился Давид Тюрпель, а на 80-й преимущество упрочил Даниел Синани. Оба игрока имеют люксембургский паспорт и выступают за сборную страны.
Таким образом, "Дюделанж" сделал серьёзную заявку на выход в групповой этап, ранее не достижимый для клубов из Люксембурга. Ответная встреча состоится в Румынии 30 августа.
Таким образом, "Дюделанж" сделал серьёзную заявку на выход в групповой этап, ранее не достижимый для клубов из Люксембурга. Ответная встреча состоится в Румынии 30 августа.
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