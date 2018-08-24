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Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы

Предлагаем вашему вниманию результаты наиболее интересных матчей в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

Немецкий клуб играл почти весь матч против украинцев, недавно отправивших Андрея Лунина в мадридский "Реал", в большинстве, но так и не сумел взломать оборону "Зари".

Лига Европы

Плей-офф

"Заря" Л – "РБ Лейпциг" 0:0

Удаления: Леднев, 17


Многократный обладатель Кубка УЕФА "Севилья" смогла добиться победного результата в Чехии.

Лига Европы

Плей-офф

"Сигма Оломоуц" – "Севилья" 0:1

Гол: Сарабия, 84)


Представитель самой богатой лиги мира поставил себя в трудное положение поражением в Греции. Последние полчаса матча с "Олимпиакосом" "Бёрнли" доигрывал в меньшинстве".

Лига Европы

Плей-офф

"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1

Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)

Удаления: Гибсон, 60


Одна из самых симпатичных команд итальянского футбола "Аталанта" не смогла преодолеть оборону опытного датского соперника.

Лига Европы

Плей-офф

"Аталанта" – "Копенгаген" 0:0



Горячее сербо-турецкое противостояние с 7 жёлтыми карточками завершилось вничью.

Лига Европы

Плей-офф

"Партизан" – "Бешикташ" 1:1

Голы:Гомеш, 14, Арслан, 16


Интересовавшийся Артёмом Дзюбой французский клуб, который согласился возглавить Тьерри Анри, не смог поразить ворота бельгийского соперника.

Лига Европы

Плей-офф

"Гент" – "Бордо" 0:0
Теги: РБ Лейпциг Заря Севилья Бернли
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