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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы
08:56
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Источник: "Спартак" не продаст Кутепова в "Зенит" (12)
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы
Предлагаем вашему вниманию результаты наиболее интересных матчей в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.
Немецкий клуб играл почти весь матч против украинцев, недавно отправивших Андрея Лунина в мадридский "Реал", в большинстве, но так и не сумел взломать оборону "Зари".
Многократный обладатель Кубка УЕФА "Севилья" смогла добиться победного результата в Чехии.
Представитель самой богатой лиги мира поставил себя в трудное положение поражением в Греции. Последние полчаса матча с "Олимпиакосом" "Бёрнли" доигрывал в меньшинстве".
Одна из самых симпатичных команд итальянского футбола "Аталанта" не смогла преодолеть оборону опытного датского соперника.
Горячее сербо-турецкое противостояние с 7 жёлтыми карточками завершилось вничью.
Интересовавшийся Артёмом Дзюбой французский клуб, который согласился возглавить Тьерри Анри, не смог поразить ворота бельгийского соперника.
Немецкий клуб играл почти весь матч против украинцев, недавно отправивших Андрея Лунина в мадридский "Реал", в большинстве, но так и не сумел взломать оборону "Зари".
Лига Европы
Плей-офф
"Заря" Л – "РБ Лейпциг" 0:0
Удаления: Леднев, 17
Плей-офф
"Заря" Л – "РБ Лейпциг" 0:0
Удаления: Леднев, 17
Многократный обладатель Кубка УЕФА "Севилья" смогла добиться победного результата в Чехии.
Лига Европы
Плей-офф
"Сигма Оломоуц" – "Севилья" 0:1
Гол: Сарабия, 84)
Плей-офф
"Сигма Оломоуц" – "Севилья" 0:1
Гол: Сарабия, 84)
Представитель самой богатой лиги мира поставил себя в трудное положение поражением в Греции. Последние полчаса матча с "Олимпиакосом" "Бёрнли" доигрывал в меньшинстве".
Лига Европы
Плей-офф
"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1
Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)
Удаления: Гибсон, 60
Плей-офф
"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1
Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)
Удаления: Гибсон, 60
Одна из самых симпатичных команд итальянского футбола "Аталанта" не смогла преодолеть оборону опытного датского соперника.
Лига Европы
Плей-офф
"Аталанта" – "Копенгаген" 0:0
Плей-офф
"Аталанта" – "Копенгаген" 0:0
Горячее сербо-турецкое противостояние с 7 жёлтыми карточками завершилось вничью.
Лига Европы
Плей-офф
"Партизан" – "Бешикташ" 1:1
Голы:Гомеш, 14, Арслан, 16
Плей-офф
"Партизан" – "Бешикташ" 1:1
Голы:Гомеш, 14, Арслан, 16
Интересовавшийся Артёмом Дзюбой французский клуб, который согласился возглавить Тьерри Анри, не смог поразить ворота бельгийского соперника.
Лига Европы
Плей-офф
"Гент" – "Бордо" 0:0
Плей-офф
"Гент" – "Бордо" 0:0
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