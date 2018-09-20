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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
"Айнтрахт" вдесятером победил "Марсель", "Севилья" с Промесом разгромила "Стандард"
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы французский "Марсель" принимал на своём поле немецкий "Айнтрахт" и потерпел поражение. В другой игре "Севилья" разгромила "Стандард".
Лига Европы
1 тур
"Марсель" – "Айнтрахт" Ф 1:2
Гол: Окампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89
"Марсель": Пеле, Камара, Рами (Густаво, 7), Чалета-Цар, Лопес, Стротман, Пайет, Окампос (Радоньич, 72), Товен (Митроглу, 84), Сарр, Жермен
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Виллемс, Абрахам, Н'Дика, Торро, де Гузман (Фалетт, 62), Хасебе, Гачинович (Мюллер, 46), Костич, Аллер (Йович, 75)
Предупреждения: Виллемс, 15
Удаления: Виллем, 59
Лига Европы
1 тур
"Севилья" – "Стандард" 5:1
Гол: Банего, 8, Васкес, 41, Бен-Йеддер, 50, 70, Банега, 74 (пен.) - Дженепо, 39
"Севилья": Вацлик, Арана, Каррису, Кьер, Гомес, Навас (Нолито, 80), Банега, Васкес (Сарабия, 75), Амаду (Меса, 16), Бен-Йеддер, Промес
"Стандард": Очоа, Каванда, Фай, Ванхёсден, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Дженепо (Лестьенн, 62), Карсела-Гонсалес (Агбо, 78), Марин, Са
Предупреждения: Амаду, 3, Дженепо, 3, Меса, 32, Кьер, 38, Карсела-Гонсалес, 59, Ванхёсден, 74
Лига Европы
1 тур
"Марсель" – "Айнтрахт" Ф 1:2
Гол: Окампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89
"Марсель": Пеле, Камара, Рами (Густаво, 7), Чалета-Цар, Лопес, Стротман, Пайет, Окампос (Радоньич, 72), Товен (Митроглу, 84), Сарр, Жермен
"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Виллемс, Абрахам, Н'Дика, Торро, де Гузман (Фалетт, 62), Хасебе, Гачинович (Мюллер, 46), Костич, Аллер (Йович, 75)
Предупреждения: Виллемс, 15
Удаления: Виллем, 59
Лига Европы
1 тур
"Севилья" – "Стандард" 5:1
Гол: Банего, 8, Васкес, 41, Бен-Йеддер, 50, 70, Банега, 74 (пен.) - Дженепо, 39
"Севилья": Вацлик, Арана, Каррису, Кьер, Гомес, Навас (Нолито, 80), Банега, Васкес (Сарабия, 75), Амаду (Меса, 16), Бен-Йеддер, Промес
"Стандард": Очоа, Каванда, Фай, Ванхёсден, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Дженепо (Лестьенн, 62), Карсела-Гонсалес (Агбо, 78), Марин, Са
Предупреждения: Амаду, 3, Дженепо, 3, Меса, 32, Кьер, 38, Карсела-Гонсалес, 59, Ванхёсден, 74
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