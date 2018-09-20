"Айнтрахт" вдесятером победил "Марсель", "Севилья" с Промесом разгромила "Стандард"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы французский "Марсель" принимал на своём поле немецкий "Айнтрахт" и потерпел поражение. В другой игре "Севилья" разгромила "Стандард".Лига Европы1 турОкампос, 3 - Торро, 52, Йович, 89"Марсель": Пеле, Камара, Рами (Густаво, 7), Чалета-Цар, Лопес, Стротман, Пайет, Окампос (Радоньич, 72), Товен (Митроглу, 84), Сарр, Жермен"Айнтрахт": Трапп, да Коста, Виллемс, Абрахам, Н'Дика, Торро, де Гузман (Фалетт, 62), Хасебе, Гачинович (Мюллер, 46), Костич, Аллер (Йович, 75)Предупреждения: Виллемс, 15Удаления: Виллем, 59Лига Европы1 турБанего, 8, Васкес, 41, Бен-Йеддер, 50, 70, Банега, 74 (пен.) - Дженепо, 39"Севилья": Вацлик, Арана, Каррису, Кьер, Гомес, Навас (Нолито, 80), Банега, Васкес (Сарабия, 75), Амаду (Меса, 16), Бен-Йеддер, Промес"Стандард": Очоа, Каванда, Фай, Ванхёсден, Люиндама, Лайфис, Цимирот, Дженепо (Лестьенн, 62), Карсела-Гонсалес (Агбо, 78), Марин, СаПредупреждения: Амаду, 3, Дженепо, 3, Меса, 32, Кьер, 38, Карсела-Гонсалес, 59, Ванхёсден, 74