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Квинси Промес: отличный способ начать нашу европейскую миссию

Нападающий "Севильи" Квинси Промес после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (5:1) остался доволен результатом.

"Отличный способ начать нашу европейскую миссию", - написал Промес в Инстаграме.

Теги: Промес Севилья
Вчера, 22:43
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№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:12) #
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Антошка троллит Спам не по детски
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:51) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Твой бывший клуб тоже начал европейскую миссию...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 22:48) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хороша Маша, да не ваша... dizzy_face
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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