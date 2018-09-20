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"Спартак" не будет наказан за присутствие своих болельщиков на матче с "Рапидом"

Делегат УЕФА Берт Андерссон, работавший на матче группового этапа Лиги Европы "Рапид" — "Спартак", сообщил, что российский клуб не понесет наказание из-за присутствия своих болельщиков на стадионе в Вене, так как фанаты сами покупали билеты на игру.

Напомним, что по решению УЕФА "Спартаку" запрещено продавать билеты своим болельщикам на два гостевых еврокубковых матча.

Несколько десятков болельщиков красно-белых оказались сегодня на стадионе "Рапида" и наблюдали за поражением своей команды со счетом 0:2. По ходу матча их пересадили в закрытый гостевой сектор.

"Перед игрой мы договорились, что если на стадионе будут замечены болельщики "Спартака", мы переместим их на отдельный сектор. По причинам безопасности. На игре было около 200 болельщиков "Спартака", и когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить.

У "Спартака" не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики "Спартака" сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия", - цитирует Андерссона Sport24.
Теги: Спартак Рапид
Вчера, 23:19
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№1 Написал: Amirovich (Вчера, 23:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
их уже и так наказали . =) бог их наказал быть свинофермой =) и позориться на всю европу.
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
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