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Николай Рассказов: негативный фон вокруг "Спартака" не сказывается на игре

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы СМИ после поражения от "Рапида" (0:2) в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

— Понятно, что игра у нас не получилась прежде всего в атаке. В первом тайме удалось сыграть вничью, но во второй половине пропустили ненужный гол с углового. Дальше, вроде, взяли игру под свой контроль, но пропустили второй.

— Тренер в раздевалке устроил разнос, или ничего страшного не произошло?

— Давайте это останется в раздевалке.

— Проблемы в атаке команды вас беспокоят?

— Увы, не все получается, мы это понимаем. Будем работать.

— Негативный фон вокруг команды сказывается на игре?

— Нет. Наше дело выходить на поле и играть. Когда ты выходишь на поле, то не важно какой фон создают СМИ.

— Это правда, что в Москве команда подходила к тренеру и просила вернуть Глушакова?

— Без комментариев.

Sport24
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 02:25
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:47) #
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Кот печально качал головой-Без комментариев. Осиновый кол , пасмурно , дикие гуси перелетали на юга. -Вы поспособствовали или же это случайно?-Без комментариев. .Прошли года, тот же кот и осиновый кол.Молча кот перекрестился.- Никаких не будет комментарьев?-Нет.


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