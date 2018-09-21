Николай Рассказов: негативный фон вокруг "Спартака" не сказывается на игре

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы СМИ после поражения от "Рапида" (0:2) в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.— Понятно, что игра у нас не получилась прежде всего в атаке. В первом тайме удалось сыграть вничью, но во второй половине пропустили ненужный гол с углового. Дальше, вроде, взяли игру под свой контроль, но пропустили второй.— Давайте это останется в раздевалке.— Увы, не все получается, мы это понимаем. Будем работать.— Нет. Наше дело выходить на поле и играть. Когда ты выходишь на поле, то не важно какой фон создают СМИ.— Без комментариев.