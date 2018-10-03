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Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу

Защитник "Славии" Ондржей Кудела на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что команда готова к встрече.

– Как вы подготовились к мощной атаке "Зенита"?

– Очень хорошо подготовились. Надеемся, что мы справимся с "Зенитом".

– Предвкушаете встречу с Дзюбой?

– Мы прекрасно понимаем, что у него очень сильные игровые качества, он футболист национальной сборной России, во многом игра "Зенита" строится через него.

– Кто фаворит группы?

– Фаворит – "Зенит". Но несмотря на это я уверен, что мы сможем сыграть хорошо, и в итоге мы выйдем из группы. "Зенит" сильнее "Бордо", постоянно в Европе и не зависит от того кто будет играть. Достаточный подбор футболистов, чтобы относить себя к лучшим клубам европы.

– Какое впечатление на вас произвел стадион?

– Стадион великолепный, но мы здесь не для того, чтобы им любоваться.

– Зимой вы играли с "Зенитом" на сборах в ОАЭ. Что вы помните о той встрече?

– Это был мой первый матч за "Славию". "Зенит" – это соперник очень высокого уровня, который реализует почти все шансы. Сейчас нас ждет официальная игра, это другое.

– Будете ли вы довольны ничьей?

– "Зенит" – фаворит матча, мы его уважаем. Но попытаемся сделать все, чтобы увезти домой очки. Наверное, ничья была бы хорошим результатом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Славия Зенит Дзюба
Сегодня, 19:47
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:18) #
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Ерохин по 21 номером всё сделает. Отличный и мощный удар у него. Дзюба взял на себя (кот подумал) - он возьмет на себя главные силы обороны противника.. Образуются дыры и тут как из ниоткуда Ерохин и Дриусси. -Вынимайте как говорится. Проблема Зенита не в атаке.В чем кот? - В собственной штрафной хаос, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Игра Зенита по определению не может строиться через Дзюбу, ибо он играет - в завершении атак в основном, ну иногда - с середины атаки.


Ну не скажи. Последнее время он и в подыгрыше весьма неплох.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игра Зенита по определению не может строиться через Дзюбу, ибо он играет - в завершении атак в основном, ну иногда - с середины атаки.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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