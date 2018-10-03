Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу

Защитник "Славии" Ондржей Кудела на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что команда готова к встрече.– Очень хорошо подготовились. Надеемся, что мы справимся с "Зенитом".– Мы прекрасно понимаем, что у него очень сильные игровые качества, он футболист национальной сборной России, во многом игра "Зенита" строится через него.– Фаворит – "Зенит". Но несмотря на это я уверен, что мы сможем сыграть хорошо, и в итоге мы выйдем из группы. "Зенит" сильнее "Бордо", постоянно в Европе и не зависит от того кто будет играть. Достаточный подбор футболистов, чтобы относить себя к лучшим клубам европы.– Стадион великолепный, но мы здесь не для того, чтобы им любоваться.– Это был мой первый матч за "Славию". "Зенит" – это соперник очень высокого уровня, который реализует почти все шансы. Сейчас нас ждет официальная игра, это другое.– "Зенит" – фаворит матча, мы его уважаем. Но попытаемся сделать все, чтобы увезти домой очки. Наверное, ничья была бы хорошим результатом.