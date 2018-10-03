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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу
Защитник "Славии" Ондржей Кудела на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что команда готова к встрече.
– Как вы подготовились к мощной атаке "Зенита"?
– Очень хорошо подготовились. Надеемся, что мы справимся с "Зенитом".
– Предвкушаете встречу с Дзюбой?
– Мы прекрасно понимаем, что у него очень сильные игровые качества, он футболист национальной сборной России, во многом игра "Зенита" строится через него.
– Кто фаворит группы?
– Фаворит – "Зенит". Но несмотря на это я уверен, что мы сможем сыграть хорошо, и в итоге мы выйдем из группы. "Зенит" сильнее "Бордо", постоянно в Европе и не зависит от того кто будет играть. Достаточный подбор футболистов, чтобы относить себя к лучшим клубам европы.
– Какое впечатление на вас произвел стадион?
– Стадион великолепный, но мы здесь не для того, чтобы им любоваться.
– Зимой вы играли с "Зенитом" на сборах в ОАЭ. Что вы помните о той встрече?
– Это был мой первый матч за "Славию". "Зенит" – это соперник очень высокого уровня, который реализует почти все шансы. Сейчас нас ждет официальная игра, это другое.
– Будете ли вы довольны ничьей?
– "Зенит" – фаворит матча, мы его уважаем. Но попытаемся сделать все, чтобы увезти домой очки. Наверное, ничья была бы хорошим результатом.
"Спорт-Экспресс"
– Как вы подготовились к мощной атаке "Зенита"?
– Очень хорошо подготовились. Надеемся, что мы справимся с "Зенитом".
– Предвкушаете встречу с Дзюбой?
– Мы прекрасно понимаем, что у него очень сильные игровые качества, он футболист национальной сборной России, во многом игра "Зенита" строится через него.
– Кто фаворит группы?
– Фаворит – "Зенит". Но несмотря на это я уверен, что мы сможем сыграть хорошо, и в итоге мы выйдем из группы. "Зенит" сильнее "Бордо", постоянно в Европе и не зависит от того кто будет играть. Достаточный подбор футболистов, чтобы относить себя к лучшим клубам европы.
– Какое впечатление на вас произвел стадион?
– Стадион великолепный, но мы здесь не для того, чтобы им любоваться.
– Зимой вы играли с "Зенитом" на сборах в ОАЭ. Что вы помните о той встрече?
– Это был мой первый матч за "Славию". "Зенит" – это соперник очень высокого уровня, который реализует почти все шансы. Сейчас нас ждет официальная игра, это другое.
– Будете ли вы довольны ничьей?
– "Зенит" – фаворит матча, мы его уважаем. Но попытаемся сделать все, чтобы увезти домой очки. Наверное, ничья была бы хорошим результатом.
"Спорт-Экспресс"
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