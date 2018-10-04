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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию"
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" на своем поле одержал победу над "Славией". Единственный гол в игре забил форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин.
Лига Европы
2 тур
"Зенит" – "Славия" П 1:0
Гол: Кокорин, 80.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, (Заболотный, 90+3), Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак (Кузяев, 64), Дриусси (Кокорин, 64), Дзюба.
"Славия": Коларж, Цоуфал (Фирдрих, 83), Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Гушбауэр, Соучек, Стох, Змргал, Траоре, Матоушек (Бэлуцэ, 53).
Предупреждения: Соучек, 36, Бэлуцэ, 60.
Лига Европы
2 тур
"Зенит" – "Славия" П 1:0
Гол: Кокорин, 80.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, (Заболотный, 90+3), Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак (Кузяев, 64), Дриусси (Кокорин, 64), Дзюба.
"Славия": Коларж, Цоуфал (Фирдрих, 83), Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Гушбауэр, Соучек, Стох, Змргал, Траоре, Матоушек (Бэлуцэ, 53).
Предупреждения: Соучек, 36, Бэлуцэ, 60.
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