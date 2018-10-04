Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" на своем поле одержал победу над "Славией". Единственный гол в игре забил форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин.

Лига Европы

2 тур

"Зенит" – "Славия" П 1:0

Гол: Кокорин, 80.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, (Заболотный, 90+3), Краневиттер, Паредес, Ерохин, Мак (Кузяев, 64), Дриусси (Кокорин, 64), Дзюба.

"Славия": Коларж, Цоуфал (Фирдрих, 83), Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Гушбауэр, Соучек, Стох, Змргал, Траоре, Матоушек (Бэлуцэ, 53).

Предупреждения: Соучек, 36, Бэлуцэ, 60.
Теги: Кокорин Зенит Славия
Сегодня, 21:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
47
(1)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#47  vertel  латвия (Сегодня, 22:06)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то в последнее время ставка Семака на Дзюбу стала давать сбои и это не есть хорошо. Что сегодня сделал Дзюба, а "мёртвый" Ерохин? Проявилась старая болезнь- не бьём по воротам и, конечно, Паредес, Дриусси, Кузяев должны бить чаще, удары у них не хуже, чем у игроков Славии, которые при первом удобном случае пробивали по воротам. А так победа есть победа.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#46  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Когда такое было в последний раз, чтобы такая уровня команда весь матч возит Зенит?!

а с другой стороны, сколько было матчей где Зенит должен был побеждать, а соперник одна атака - один гол? Должно было и нам хоть раз повезти


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#45  александр матасов   (Сегодня, 22:05)
  • +2
  •  (4)
online

Что то ,.Зенит,.играл как не дома,с гирями на ногах,Лунёв силён.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#44  yuri  спб (Сегодня, 22:01)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: нетрал
траоре это не тот траоре или они через одного траоре?

давить попуасов со всех возможных сил. Приоритет давно выбран предыдущими поколениями, сэр. Вдавливать негров как только возможно , в гавно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#43  nofrills  Москва (Сегодня, 22:01)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
guns111,
а ты то чего обиделся ? это коке надо обижаться
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#42  дядя Витя  СПб (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очень важный гол и для команды, и для Кокорина
Иначе, могли как в прошлом году скиснуть
Поздравляю всех адекватных!
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#41  лад  USSR (Сегодня, 21:59)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Умница Кокорин сегодня забил свой 20-й гол в еврокубках. До Клуба 100 осталось четыре мяча.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#40  Шмайхель   (Сегодня, 21:59)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Какое обломинго
На подсосе у бичёвок ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#39  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:59)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Позорище! Палец вниз. Не пойму радости других.
Славия предстала для Зенита Реалом. Когда такое было в последний раз, чтобы такая уровня команда весь матч возит Зенит?!...
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#38  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
bk-sarmat,
Во ты петушков. Тебя каждый день возят ...
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#37  sanyapytilin   (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
3 очка не пахнут.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#36  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:57)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
С победой, питерцы! Но пожалуйста, до инфаркта все-таки не стоит доводить!
P.S. Луневу - памятник при жизни!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#35  guns111  Выборг (Сегодня, 21:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
мусорня
Цитата: nofrills
сосать


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#34  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 21:57)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пипец...я в свои пенсионерские годы да с бодуна быстрее бегаю....но всё равно с победой нас!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#33  Бриг   (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Нда..Зенит, конечно с победой.....Лунёв..молодец...Кокорин удачно на замену вышел..Хорошо, что всё хорошо заканчивается.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#32  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 21:55)
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Реал»
отскочило питерское говнище,возили миллионеров газпромовских рылом всю игру
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#31  Blessing  Спб (Сегодня, 21:55)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех, в части касающейся, с победой!
Но если не научимся держать середину поля, в Европе нам делать некуй. И два опорника, а давали бить из своей зоны, как будто их вообще не было, Семак тупит.
Коку с возвращением!
Лунёву надо еще много работать над собой.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#30  Alter ego   (Сегодня, 21:55)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чехи играли очень неплохо, выбрали правильную тактику, дальнобоили при малейшей возможности, если бы забили, то никто, наверное, не удивился бы. Но выручил Лунев. Он вначале нервничал , но потом натренировался и успокоился.
А Кокорин удивил - сначала неприятно, а потом приятно.
И Семак удивил - что за тактика была?
Спаслись индивидуальным мастерством трех игроков, как уже кем то до меня было сказано
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#29  Sk   (Сегодня, 21:55)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
я как будто фильм ужасов посмотрел..с счастливым концом


--------------------
Баба Валя угарела угари и ты..
Регистрация: 12.10.2011 [жалоба]
#28  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:55)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Буду ложкой дёгтя : послевкусие отдаёт неприятной горечью.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#27  нетрал   (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
С победой на классе , как всегда). Негры сосать! )

траоре это не тот траоре или они через одного траоре?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#26  yuri  спб (Сегодня, 21:54)
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Конь Гай Юлий Цезарь
С победой, но игра очень не убедительна


Спс. Тяжелый период, команда устала и видно, что дальше будет всё сложнее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#25  Archon  Outland (Сегодня, 21:54)
  • +4
  •  (4)
online

Хорошо, что все закончилось хорошо! Далее посмотрим, поглядим...
Усталость чувствуется.
Регистрация: 23.02.2011 [жалоба]
#24  nofrills  Москва (Сегодня, 21:54)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
надо все-таки зениту мамаева прикупить, а то кокорину приходится пальчик сосать
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#23  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Последние 15 минут - направление верное! Так держать,Зенит!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#22  Черный Лис   (Сегодня, 21:52)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Играли плохо. Победу сделали Лунев, Паредес и Коко. Молодцы!

Нету надо еще отметить. Без него совсем амба в обороне была бы.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#21  scorpion 69  колпино (Сегодня, 21:52)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
всех наших с победой,но слишком тяжелой игра вышла чехи упертые и ответка будет жесткой
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#20  tiki  Москва (Сегодня, 21:52)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ВИКНИКСОР
1,95 сработал.

по сути возврат.вряд ли ты косари ставил
а клуб с победой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#19  Конь Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 21:51)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой, но игра очень не убедительна
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#18  Batman   (Сегодня, 21:51)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какое обломинго свиноухим троллям местным sweat_smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.