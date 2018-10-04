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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ворскла" проиграла "Спортингу", пропустив два гола в концовке
Полтавская "Ворскла" проиграла лиссабонскому "Спортингу" в матче второго тура группы E Лиги Европы.
Лига Европы
2 тур
"Ворскла" – "Спортинг" 1:2
Гол: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
"Ворскла": Шуст, Артур, Даллку, Пердута, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Шарпар, Кравченко (Хабелок, 84), Кулач (Сергийчук, 62), Коломоец
"Спортинг": Сален, Жефферсон, Гашпар, Коатес, Пинту, Фернандеш, Петрович (Кабрал, 70), Нани, Мане (Монтеро, 58), Акунья, Диаби (Рафинья, 70)
Предупреждения: Артур, 8, Акунья, 74
"Карабах" – "Арсенал" 0:3
Гол: Папастатопулос, 5, Смит, 53, Гюэндузи, 80
"Карабах": Вагнер, Медведев, Аголи, Гусейнов, Жезничак, Гараев (Славчев, 84), Мичел, Озобич (Абдуллаев, 67), Зубир, Мадатов (Деларж, 61), Эмегара
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Монреаль (Торрейра, 46), Папастатопулос, Холдинг, Эль-Ненни, Гюэндузи, Смит (Озил, 65), Айуоби (Лакасетт, 70), Уэлбек
Предупреждения: Медведев, 33, Холдинг, 43
Лига Европы
2 тур
"Ворскла" – "Спортинг" 1:2
Гол: Кулач, 10 - Монтеро, 90, Кабрал, 90+3
"Ворскла": Шуст, Артур, Даллку, Пердута, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Шарпар, Кравченко (Хабелок, 84), Кулач (Сергийчук, 62), Коломоец
"Спортинг": Сален, Жефферсон, Гашпар, Коатес, Пинту, Фернандеш, Петрович (Кабрал, 70), Нани, Мане (Монтеро, 58), Акунья, Диаби (Рафинья, 70)
Предупреждения: Артур, 8, Акунья, 74
"Карабах" – "Арсенал" 0:3
Гол: Папастатопулос, 5, Смит, 53, Гюэндузи, 80
"Карабах": Вагнер, Медведев, Аголи, Гусейнов, Жезничак, Гараев (Славчев, 84), Мичел, Озобич (Абдуллаев, 67), Зубир, Мадатов (Деларж, 61), Эмегара
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Монреаль (Торрейра, 46), Папастатопулос, Холдинг, Эль-Ненни, Гюэндузи, Смит (Озил, 65), Айуоби (Лакасетт, 70), Уэлбек
Предупреждения: Медведев, 33, Холдинг, 43
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