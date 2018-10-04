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"Динамо" Загреб при судействе Безбородова одолело "Андерлехт"

Загребское "Динамо" во 2-м туре Лиги Европы обыграло "Андерлехт" (2:0). Встречу судила российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

"Андерлехт" (Бельгия) - "Динамо" (Хорватия) - 0:2

Голы: Хайрович, 19 - с пенальти (0:1). Гояк, 68 (0:2).

"Андерлехт": Дидиллон, Враньеш, Милич, Санне, Нахар (Сайеф, 66), Требель, Макаренко, Сантини, Баккали (Мориока, 89), Димата (Лоуренс, 85), Амузу.

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер (Перич, 46), Стоянович, Ррахмани, Адеми, Гояк, Петкович, Хайрович (Шуньич, 76), Оршич (Гавранович, 89), Ольмо.

Предупреждения: Стоянович, 11. Враньеш, 18. Теофиль-Катрин, 41. Адеми, 49. Хайрович, 61.

Удаления: Враньеш, 46. Теофиль-Катрин, 90+3.
Теги: Динамо Загреб Андерлехт Безбородов
Вчера, 22:11
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