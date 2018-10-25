Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Сергей Семак: Маркизио сложно играть три матча в неделю

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашней победы своей командой над "Бордо" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин играл в середине поля, а не на фланге, а также аргументировал выход на замену Магомеда Оздоева, а не Клаудио Маркизио.

"Маркизио после большой паузы и болезни сыграл только один матч. Ему сложно играть три матча в неделю. Оздоев вышел немного вперед — это не позиция Маркизио. А игра Ерохина в центре поля меня более чем устраивала.

Почему пенальти бил Дзюба? У нас Дзюба основной пенальтист", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Маркизио Зенит
Вчера, 22:35
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(4)
#5  нетрал   (Вчера, 23:37)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
А нахера тогда его брали?

акклиматизация ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:03)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
А нахера тогда его брали?


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только скотина. Срамтак? после Еременко, это просто нарко-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Вчера, 22:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
А игра Ерохина в центре поля меня более чем устраивала.

Даааа? Лавры Манчини покоя не дают, Богданыч?

А кого еще туда ставить? Отстоева!? Или Краневитера?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Вчера, 22:37)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а кому легко? Дзюбе?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:36)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А игра Ерохина в центре поля меня более чем устраивала.

Даааа? Лавры Манчини покоя не дают, Богданыч?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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