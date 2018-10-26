"Краснодар" в бельгии поддержали 76 болельщиков

"Краснодар" в матче против "Стандарда" (1:2) не остался без поддержки собственных болельщиков.Во время этой игры в гостевом секторе на стадионе присутствовали 76 фанатов российской команды."Краснодар" поблагодарил болельщиков, приехавших в Бельгию.