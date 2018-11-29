Валерий Рейнгольд: я в шоке от решений Кононова в матче с "Рапидом"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: я в шоке от решений Кононова в матче с "Рапидом"

Валерий Рейнгольд: я в шоке от решений Кононова в матче с "Рапидом" Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рапида" (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы.

- Общие впечатления печальные, конечно, - начал Рейнгольд. - "Спартак" хоть и провёл первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом - команда игру провалила! "Спартак" во втором тайме просто встал, в плане "физики" игроки еле двигались. Но меня беспокоит другое: почему Кононов наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!

Столько ошибок... такая отвратительная игра всей команды, кроме, возможно, Андрея Ещенко, который сегодня честно и профессионально делал свою работу. А остальные просто вышли отдыхать! Увидев игру Артёма Тимофеева я подумал, что, наверное, мне пора заканчивать говорить о футболе... ну просто ноль! И я хотел бы задать ему простой вопрос: "Молодой человек, ты зачем на поле вышел?" В "Спартаке" одни скандалы, команда в плохой форме, ну побегай ты в этот момент, прояви инициативу, ну что-нибудь создай... Ноль! Ноль! И как о молодёжи после увиденного говорить? На поле нужно выходить и показывать свою состоятельность.

В футболе на первом месте характер, а уж потом мастерство. И если вы, дорогие мои, хотите выигрывать за счёт мастерства, думая, что оно у вас есть, то вы глубоко ошибаетесь! Играть так, как вы играли во втором тайме - недопустимо! Поэтому я бы посоветовал господину Кононову сделать вывод о том, кто ему помощник на поле, а кто враг. Решай, ты главный тренер.

А в целом - караул! И ЦСКА проиграл "Виктории" из Чехии, где пиво хорошее, но только не футбол. "Спартак" вообще проиграл 8-й команде чемпионата Австрии, которая даже сегодня еле ползала. Это ужас вообще! Я смотрю на австрийцев и думаю: "Боже мой! Я всю жизнь посвятил футболу, и что я сейчас вижу в исполнении "Спартака"? Мы кому проиграли?" Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид"!

Комментатор матча всё время кричал про положение австрийцев в их чемпионате, но я бы у него спросил: "А "Спартак" в России на каком месте? На первом?" Лишнее доказательство безграмотности!
Теги: Рейнгольд Спартак Рапид
Сегодня, 22:12
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19
(10)
#19  ALLEXSCV   (Сегодня, 23:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Gnome
не будет массы крестов

А что, до Карреры крестов не было?
Регистрация: 25.11.2017 [жалоба]
#18  Св.Ин v.2   (Сегодня, 23:24)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , чего ж там. Укрепляем командный дух - выпускаем Комбарова с Ещенкою, Попова на замену.Г-ну Кононову надо думать - или мы играть будем или старые мослы обсасывать.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#17  СуперШтангист   (Сегодня, 23:12)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: SPV 77

Именно благодаря подготовке Карреры команда сейчас не может бегать больше 70 минут

joy
Ты реально уверен в том, что футболисты старше 30 (сколько их сегодня вышло в старте?) могут прессинговать и бегать как 20-летний молодняк 90 минут кряду?
Покажи мне такую команду в других чемпионатах.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:07)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид"!

- Выходит, что у вас два мужа?
- Выходит, что - два...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ты хотел этого , горлопан, ты мечтал вышибить Карреру.

теперь наслаждайся результатами.

Так он по-своему этим и занимается. Эмоции же перехлестывают.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
"Спартак" вообще проиграл 8-й команде чемпионата Австрии,

Типо Спартак сейчас лидер, такой-же сердняк.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#13  coban  сегодня (Сегодня, 22:58)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Пшел нах, флюгер-маразматик!

Ну вот опять..
Рейнгольд 32 вроде гола за Спартак наколотил за 6 лет.. А ты скока? Чего добился ты?))
Ну чё видит о том и поёт. Выйди во двор, к мужикам которые хлопают в козла, то ж самое скажут))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#12  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:55)
  • -4
  •  (4)

утешает только то, что массимы больше не будет. не будет проваленных предсезонок, не будет массы крестов, не будет разборок кто кого лайкнул в задницу.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#11  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:51)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
ты хотел этого , горлопан, ты мечтал вышибить Карреру.

теперь наслаждайся результатами.

Именно благодаря подготовке Карреры команда сейчас не может бегать больше 70 минут
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#10  GPS   (Сегодня, 22:43)
  • -2
  •  (8)
online

Пшел нах, флюгер-маразматик!


--------------------
#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#9  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:40)
  • -4
  •  (4)

дед как обычно - то за здравие, то за упокой.
А намеки, типа, кто враг, так вообще - из разряда дебильных высеров.
Команде надо физику поднять, которую на предсезонке завалили. а потом уже смотреть, кто чему соответствует.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#8  barakuda  Апатиты (Сегодня, 22:35)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну ты же первый его двигал ... теперь соси чупа чупс старый маразматик !!!
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#7  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Привыкай
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#6  Александр  Тверь (Сегодня, 22:31)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Футболисты пожинают свой дебилизм.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#5  coban  сегодня (Сегодня, 22:25)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
ты хотел этого , горлопан, ты мечтал вышибить Карреру.

теперь наслаждайся результатами.

Да ничего он не хотел, отстаньте от дедана, уважайте старость и сопутствующие состояния..
И ЦСКА проиграл "Виктории" из Чехии, где пиво хорошее, но только не футбол. "Спартак" вообще проиграл 8-й команде чемпионата Австрии, которая даже сегодня еле ползала. Это ужас вообще! Я смотрю на австрийцев и думаю: "Боже мой! Я всю жизнь посвятил футболу, и что я сейчас вижу в исполнении "Спартака"? Мы кому проиграли?" Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид"!

Догадалссся!


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  Jurij  Рязань (Сегодня, 22:23)
  • +4
  •  (4)

"Тренер, тренер...." Всё никак не пойму, а кто тренер то?
Регистрация: 11.07.2008 [жалоба]
#3  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:17)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Переобулся.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:17)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты хотел этого , горлопан, ты мечтал вышибить Карреру.

теперь наслаждайся результатами.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Валерий Рейнгольд: у меня есть надежда, что Кононов исправит текущую ситуацию

satisfied
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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