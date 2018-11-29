Валерий Рейнгольд: я в шоке от решений Кононова в матче с "Рапидом"

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
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|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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Валерий Рейнгольд: я в шоке от решений Кононова в матче с "Рапидом"
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рапида" (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы.
- Общие впечатления печальные, конечно, - начал Рейнгольд. - "Спартак" хоть и провёл первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом - команда игру провалила! "Спартак" во втором тайме просто встал, в плане "физики" игроки еле двигались. Но меня беспокоит другое: почему Кононов наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!
Столько ошибок... такая отвратительная игра всей команды, кроме, возможно, Андрея Ещенко, который сегодня честно и профессионально делал свою работу. А остальные просто вышли отдыхать! Увидев игру Артёма Тимофеева я подумал, что, наверное, мне пора заканчивать говорить о футболе... ну просто ноль! И я хотел бы задать ему простой вопрос: "Молодой человек, ты зачем на поле вышел?" В "Спартаке" одни скандалы, команда в плохой форме, ну побегай ты в этот момент, прояви инициативу, ну что-нибудь создай... Ноль! Ноль! И как о молодёжи после увиденного говорить? На поле нужно выходить и показывать свою состоятельность.
В футболе на первом месте характер, а уж потом мастерство. И если вы, дорогие мои, хотите выигрывать за счёт мастерства, думая, что оно у вас есть, то вы глубоко ошибаетесь! Играть так, как вы играли во втором тайме - недопустимо! Поэтому я бы посоветовал господину Кононову сделать вывод о том, кто ему помощник на поле, а кто враг. Решай, ты главный тренер.
А в целом - караул! И ЦСКА проиграл "Виктории" из Чехии, где пиво хорошее, но только не футбол. "Спартак" вообще проиграл 8-й команде чемпионата Австрии, которая даже сегодня еле ползала. Это ужас вообще! Я смотрю на австрийцев и думаю: "Боже мой! Я всю жизнь посвятил футболу, и что я сейчас вижу в исполнении "Спартака"? Мы кому проиграли?" Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид"!
Комментатор матча всё время кричал про положение австрийцев в их чемпионате, но я бы у него спросил: "А "Спартак" в России на каком месте? На первом?" Лишнее доказательство безграмотности!
- Общие впечатления печальные, конечно, - начал Рейнгольд. - "Спартак" хоть и провёл первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом - команда игру провалила! "Спартак" во втором тайме просто встал, в плане "физики" игроки еле двигались. Но меня беспокоит другое: почему Кононов наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!
Столько ошибок... такая отвратительная игра всей команды, кроме, возможно, Андрея Ещенко, который сегодня честно и профессионально делал свою работу. А остальные просто вышли отдыхать! Увидев игру Артёма Тимофеева я подумал, что, наверное, мне пора заканчивать говорить о футболе... ну просто ноль! И я хотел бы задать ему простой вопрос: "Молодой человек, ты зачем на поле вышел?" В "Спартаке" одни скандалы, команда в плохой форме, ну побегай ты в этот момент, прояви инициативу, ну что-нибудь создай... Ноль! Ноль! И как о молодёжи после увиденного говорить? На поле нужно выходить и показывать свою состоятельность.
В футболе на первом месте характер, а уж потом мастерство. И если вы, дорогие мои, хотите выигрывать за счёт мастерства, думая, что оно у вас есть, то вы глубоко ошибаетесь! Играть так, как вы играли во втором тайме - недопустимо! Поэтому я бы посоветовал господину Кононову сделать вывод о том, кто ему помощник на поле, а кто враг. Решай, ты главный тренер.
А в целом - караул! И ЦСКА проиграл "Виктории" из Чехии, где пиво хорошее, но только не футбол. "Спартак" вообще проиграл 8-й команде чемпионата Австрии, которая даже сегодня еле ползала. Это ужас вообще! Я смотрю на австрийцев и думаю: "Боже мой! Я всю жизнь посвятил футболу, и что я сейчас вижу в исполнении "Спартака"? Мы кому проиграли?" Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид"!
Комментатор матча всё время кричал про положение австрийцев в их чемпионате, но я бы у него спросил: "А "Спартак" в России на каком месте? На первом?" Лишнее доказательство безграмотности!
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