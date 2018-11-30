"Челси" повторил свой рекорд в групповом турнире еврокубков

Лондонский "Челси" вчера обыграл ПАОК в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.Английский клуб пока не терял очков в турнире, набрав 15 очков из 15 возможных, тем самым лондонцы повторили свой рекорд в группе еврокубка.Ранее "Челси" удалось сделать подобное в Лиге чемпионов-2010/11. Тогда синие под руководством Карло Анчелотти дважды победили "Спартак" и "Жилину", а также добыли три очка в матче с "Марселем".