Апогей рациональности или о тактике «Зенита»

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
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|0
|7
|4
|+3
|10
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|Цюрих
|5
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|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
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|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
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|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
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|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
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|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
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|0
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|Ворскла
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|6
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|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
|0
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|7
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|Ренджерс
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|+2
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|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
|0
|1
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|2
|0
|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
|1
|0
|1
|4
|4
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|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
|5
|1
|0
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|3
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|9
|3
|Стандард
|5
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|6
|-3
|9
|4
|Акхисар
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
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|4
|2
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|8
|3
|Ренн
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|Яблонец
|5
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
|5
|1
|0
|1
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Апогей рациональности или о тактике «Зенита»
Сергей Семак перед еврокубковым матчем снова сильно был ограничен в кадрах. Нету (перебор желтых карточек), Маммана (травма после сборной, хоть и был в заявке), Смольников, Шатов, Лодыгин, Жирков, Нобоа, Кокорин. Кроме того, с повреждениями играли Анюков и Паредес, а Дриусси играл с температурой, поэтому и был заменен первым.
Все это не помешало Сергею Богдановичу подготовить план с сильными тактическими решениями. Семак умудрился замаскировать системные проблемы, связанные с разбалансированным составом и усилить конкурентные преимущества. Солбаккен ничем не удивил, его команда вышла с традиционной 4-4-2 и высокой линией обороны, ставка ожидаемо была сделана на сильный правый фланг датчан с Робертом Сковом. О причинах успешной нейтрализации и рациональности в атаке ниже по пунктам.
Отказ от иллюзий. Принятие вертикальности с сильными флангами
Весь сезон Зенит играет в вертикальный силовой футбол. Наконец в последних матчах была использована и вертикальная схема 3-1-4-2 в атаке вместо старых 4-2-3-1 или 4-3-3. Команда избавилась от того, что делает плохо и концентрируется на конкурентных преимуществах.
Под это требовались сильные фланги, слабые звенья в лице фланговых защитников выбыли или заслуженно закрепились на лавке. Теперь фланги полностью отданы на откуп Кузяеву и Маку.
С 5 по 10ую минуту Кузяев и Мак поменялись местами, Семак дал указание вернуться обратно, то есть прямо на поле проверяли какую-то теорию. Вообще тема фулбэков в пятерке любимая для Семака. В их подключениях в атаку под завершение он видит особую красоту. Победу принёс идеальный гол с этой точки зрения. Один фулбэк сместился в центр и отдал голевую, другой смесился со своего фланга навстречу и забил.
Из фланговой активности можно было выжать намного больше, несколько моментов смазал Дриусси отдав неточные передачи(который к слову играл с температурой) и ещё несколько Дзюба. В конце концов был нереализованный выход 1 в 1 Дриусси в конце первого тайма. Этот матч можно было заканчивать гораздо раньше и без сложной концовки.
В продвижении мяча фланги играли ключевую роль. «Зенит» или строил вертикальные атаки через фланг изначально, или загонял их туда уже после скидок Дзюбы. Кузяев стал третьем самым пасующим игроком (после Паредеса и Мевли), но с лучше точностью – 93%.
Подтверждающая вертикальность цифра – более трети всех точных передач «Зенит» сделал в финальной трети поля (100 из 287).
Резюмируя, можно сказать, что за счет сильных игроков на флангах и «размашистых» атак с постоянными сменами вертикальных коридоров «Зенит» растягивал оборонительные 4-4-2 соперника, эта схема наиболее уязвима для этого.
Нейтрализация самого опасного игрока соперника
После первый встречи с «Копенгагеном» Роберт Сков успел наколотить 10 очков по системе гол+пас. Ключевой игрок датчан на данном отрезке сезона. Он играет правого инвертированного вингера, часто идет в обводку со смещениями в центр под удар с левой ноги. По данным Instat у него 48% успешных обводок и 62% по Wyscout. Против «Зенита» у него всего 2 обводки, процент успешности – 0. Всего одна точная передача в штрафную и 0 ударов, нетипично мало для Роберта. Самого опасного игрока соперника съели с потрохами.
Очевидную догадку по нейтрализации Скова подтвердил и Сергей Богданович: «Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей». Тут сложно спорить, Далер хорошо контролировал рывки Роберта за спину и дуэли 1 в 1 (правда их было немного, Кузяев действовал в первую очередь за счет чтения игры). При этом никакой персональной опеки по нему не было. При его смещениях опеку передавали по цепочке. Куда давил Копенгаген хорошо видно по их атакующей карте, выжженный левый фланг Зенита. Кузяев и Мевля выдержали натиск, словенец к слову в очередной раз выдал сильный матч в тройке центральных защитников, надежно страховал Кузяева и стал лучшим в обеих командах по подборам - 11. Мевля выдал хорошую борьбу (86% побед), 3 отбора из 3х и стал лучшим в команде по перехватам – 7 (столько же у Паредеса).
Кроме того, при потерях мяча на половине поля соперника и развитии атаки через опасный правый фланг датчан «Зенит» перестраховывался и срывал их фолами. На карте фолов черными треугольниками видна целая серия таких фолов в исполнении Ерохина, Кузяева и Заболотного.
После выхода Заболотного игра сломалась
Себастьян Дриусси вышел играть с температурой, у Семака не было выбора, больного Дриусси надо было снимать с игры первым, а кроме Заболотного нападающих не было. Конечно, выход Заболотного сломал игру, игра на скидках от Дзюбы требует техники обработки и передач в узких пространствах. Это не про Антона, он ошибался в обработке и передачах в перспективных атаках. Заболотной относительно скоростной игрок для такого типа нападающего, но этого все равно мало для требовавшегося объема скоростных открываний за спины, а самое главное он сильно уступает Дриусси в стартовом рывке.
Тезисно о важном:
- под прессингом и контрпрессингом у своих ворот (особенно в первом тайме) для Эрнани организовывали «подставы» - давали сильные передачи\выносы в упор когда он в окружении. Надо отдать должное, бразилец справился с обработкой. Кроме того, у него всего 3 неточных передачи из 33;
- Паредес тоже играл с травмой и завалил почти все стандарты, Семак подтвердил;
- вся тройка защиты «Зенита» показала как топтать весь матч огромного африканца. Анюков идеально читал игру, выиграл все свои единоборства и страховал партнеров.
- Мевля стал основным пасующим защитником, именно его выводили из под прессинга под исполнение забросов;
- Лунев значительно чаще резко вводил мяч рукой под быстрые контратаки. Причина- больше возможных адресатов из-за обилия высокоскоростных и интенсивных игроков в вертикальной тактике (Эрнани, Ерохин, Мак, Кузяев, Дриусси).
Итоги
По математической модели ожидаемых голов (xG), которая учитывает опасность созданных ударов, результат матча 0.65 – 0.54, то есть ничья была бы более справедливым итогом. Но модель не учитывает безударные моменты – активность в штрафной и финальной трети, подходы и вообще всё в атаке, что не закончилось ударом. Именно это и было главным результатом неплохой игры «Зенита», из самого явного – модель никак не учитывает выход Дриусси 1 на 1, так как он не закончился ударом, а фактически это явный голевой момент.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Все это не помешало Сергею Богдановичу подготовить план с сильными тактическими решениями. Семак умудрился замаскировать системные проблемы, связанные с разбалансированным составом и усилить конкурентные преимущества. Солбаккен ничем не удивил, его команда вышла с традиционной 4-4-2 и высокой линией обороны, ставка ожидаемо была сделана на сильный правый фланг датчан с Робертом Сковом. О причинах успешной нейтрализации и рациональности в атаке ниже по пунктам.
Отказ от иллюзий. Принятие вертикальности с сильными флангами
Весь сезон Зенит играет в вертикальный силовой футбол. Наконец в последних матчах была использована и вертикальная схема 3-1-4-2 в атаке вместо старых 4-2-3-1 или 4-3-3. Команда избавилась от того, что делает плохо и концентрируется на конкурентных преимуществах.
Под это требовались сильные фланги, слабые звенья в лице фланговых защитников выбыли или заслуженно закрепились на лавке. Теперь фланги полностью отданы на откуп Кузяеву и Маку.
С 5 по 10ую минуту Кузяев и Мак поменялись местами, Семак дал указание вернуться обратно, то есть прямо на поле проверяли какую-то теорию. Вообще тема фулбэков в пятерке любимая для Семака. В их подключениях в атаку под завершение он видит особую красоту. Победу принёс идеальный гол с этой точки зрения. Один фулбэк сместился в центр и отдал голевую, другой смесился со своего фланга навстречу и забил.
Из фланговой активности можно было выжать намного больше, несколько моментов смазал Дриусси отдав неточные передачи(который к слову играл с температурой) и ещё несколько Дзюба. В конце концов был нереализованный выход 1 в 1 Дриусси в конце первого тайма. Этот матч можно было заканчивать гораздо раньше и без сложной концовки.
В продвижении мяча фланги играли ключевую роль. «Зенит» или строил вертикальные атаки через фланг изначально, или загонял их туда уже после скидок Дзюбы. Кузяев стал третьем самым пасующим игроком (после Паредеса и Мевли), но с лучше точностью – 93%.
Подтверждающая вертикальность цифра – более трети всех точных передач «Зенит» сделал в финальной трети поля (100 из 287).
Резюмируя, можно сказать, что за счет сильных игроков на флангах и «размашистых» атак с постоянными сменами вертикальных коридоров «Зенит» растягивал оборонительные 4-4-2 соперника, эта схема наиболее уязвима для этого.
Нейтрализация самого опасного игрока соперника
После первый встречи с «Копенгагеном» Роберт Сков успел наколотить 10 очков по системе гол+пас. Ключевой игрок датчан на данном отрезке сезона. Он играет правого инвертированного вингера, часто идет в обводку со смещениями в центр под удар с левой ноги. По данным Instat у него 48% успешных обводок и 62% по Wyscout. Против «Зенита» у него всего 2 обводки, процент успешности – 0. Всего одна точная передача в штрафную и 0 ударов, нетипично мало для Роберта. Самого опасного игрока соперника съели с потрохами.
Очевидную догадку по нейтрализации Скова подтвердил и Сергей Богданович: «Плюс ко всему, Роберт Сков требовал особенного внимания. Поэтому против него играл Кузяев, и Далер справился с задачей». Тут сложно спорить, Далер хорошо контролировал рывки Роберта за спину и дуэли 1 в 1 (правда их было немного, Кузяев действовал в первую очередь за счет чтения игры). При этом никакой персональной опеки по нему не было. При его смещениях опеку передавали по цепочке. Куда давил Копенгаген хорошо видно по их атакующей карте, выжженный левый фланг Зенита. Кузяев и Мевля выдержали натиск, словенец к слову в очередной раз выдал сильный матч в тройке центральных защитников, надежно страховал Кузяева и стал лучшим в обеих командах по подборам - 11. Мевля выдал хорошую борьбу (86% побед), 3 отбора из 3х и стал лучшим в команде по перехватам – 7 (столько же у Паредеса).
Кроме того, при потерях мяча на половине поля соперника и развитии атаки через опасный правый фланг датчан «Зенит» перестраховывался и срывал их фолами. На карте фолов черными треугольниками видна целая серия таких фолов в исполнении Ерохина, Кузяева и Заболотного.
После выхода Заболотного игра сломалась
Себастьян Дриусси вышел играть с температурой, у Семака не было выбора, больного Дриусси надо было снимать с игры первым, а кроме Заболотного нападающих не было. Конечно, выход Заболотного сломал игру, игра на скидках от Дзюбы требует техники обработки и передач в узких пространствах. Это не про Антона, он ошибался в обработке и передачах в перспективных атаках. Заболотной относительно скоростной игрок для такого типа нападающего, но этого все равно мало для требовавшегося объема скоростных открываний за спины, а самое главное он сильно уступает Дриусси в стартовом рывке.
Тезисно о важном:
- под прессингом и контрпрессингом у своих ворот (особенно в первом тайме) для Эрнани организовывали «подставы» - давали сильные передачи\выносы в упор когда он в окружении. Надо отдать должное, бразилец справился с обработкой. Кроме того, у него всего 3 неточных передачи из 33;
- Паредес тоже играл с травмой и завалил почти все стандарты, Семак подтвердил;
- вся тройка защиты «Зенита» показала как топтать весь матч огромного африканца. Анюков идеально читал игру, выиграл все свои единоборства и страховал партнеров.
- Мевля стал основным пасующим защитником, именно его выводили из под прессинга под исполнение забросов;
- Лунев значительно чаще резко вводил мяч рукой под быстрые контратаки. Причина- больше возможных адресатов из-за обилия высокоскоростных и интенсивных игроков в вертикальной тактике (Эрнани, Ерохин, Мак, Кузяев, Дриусси).
Итоги
По математической модели ожидаемых голов (xG), которая учитывает опасность созданных ударов, результат матча 0.65 – 0.54, то есть ничья была бы более справедливым итогом. Но модель не учитывает безударные моменты – активность в штрафной и финальной трети, подходы и вообще всё в атаке, что не закончилось ударом. Именно это и было главным результатом неплохой игры «Зенита», из самого явного – модель никак не учитывает выход Дриусси 1 на 1, так как он не закончился ударом, а фактически это явный голевой момент.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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