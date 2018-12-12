Денис Глушаков тренируется с повязкой на колене перед игрой с "Вильярреалом"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков вышел на тренировку команды перед гостевым матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с перебинтованным коленом.По словам представителей медицинского штаба красно-белых, повязка на колене Глушакова является вспомогательной вещью. Никакого повреждения у полузащитника нет.Матч пройдёт на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал" 13 декабря.