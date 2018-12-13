Маркизио и Шатов - в стартовом составе "Зенита" на матч со "Славией"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Маркизио и Шатов - в стартовом составе "Зенита" на матч со "Славией"

"Зенит" и "Славия" объявили составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Зенит": Кержаков - Маммана, Нету, Мевля, Набиуллин - Смольников, Маркизио, Краневиттер, Эрнани - Заболотный, Шатов.

Запасные: Лунев, Анюков, Терентьев, Дриусси, Кузяев, Мак, Мусаев.

"Славия": Колар - Зеленый, Нгаде-Нгаджюи, Кудела, Куфал - Соучек, Хушбауер, Змргал, Олайинка, Сток - Шкода.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 21:52
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(3)
#8  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 23:12)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asstor
Семак выставил второй состав. Начались новогодние каникулы...

тут как раз нормуль походу...
Заслужили wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#7  foresten  Челябинск (Сегодня, 22:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы
молодежь выпустил..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#6  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 22:14)
  • +3
  •  (5)

Семак выставил второй состав. Начались новогодние каникулы...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 22:06)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Слив галимый expressionless confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
А где Паредес то, блин? angry

травма у него
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 22:00)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи! Сыграйте в своё удовольствие, всё равно первые.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:55)
  • -4
  •  (4)

Вчера исчерпали весь лимит удачи. Сегодня всем кердык.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:55)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А где Паредес то, блин? angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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