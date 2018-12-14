Мурад Мусаев: "Краснодар" хотел играть в открытый футбол, следуя философии

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение от "Севильи" (0:3) в последнем матче группового этапа Лиги Европы."Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало, — сказал Мусаев. — Пропустили легкие мячи. Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. "Севилья" провела отличный матч и заслуженно заняла первое место".