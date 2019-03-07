"Арсенал" – "Наполи": Косьельни и Джака могут пропустить матч

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Наполи" рассказал о кадровых проблемах."Вопрос по Джаке и Косьельни решим перед игрой. У Обамеянга небольшие проблемы со здоровьем, но он принимает антибиотики. К завтрашнему дню ему должно стать лучше, и он будет готов выйти в стартовом составе", – сказал Эмери.