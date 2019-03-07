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B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Блестящий Черышев принёс «Валенсии» победу, наследник Криштиану расплакался после хет-трика

После традиционного самоустранения российских команд из Лиги Европы к четвертьфиналу многие могли назначить ночь с четверга на пятницу отсыпной после Лиги чемпионов. Для них, а также для тех, кто сконцентрировался только на игре «Арсенала» и «Наполи», Rusfootball.info рассказывает о трёх любопытнейших матчах.

Лига Европы

1/4 финала

"Вильярреал" – "Валенсия" 1:3

Голы: Гуэдеш, 6, Касорла, 36 (пен.), Васс, 90, Гедеш, 90+3


"Вильярреал": Фернандес, Гаспар (Педраса, 80), Кинтилья, Гонсалес, Руис, Касорла, Чуквезе, Касерес (Морланес, 72), Иборра (Бакка, 67), Форнальс, Морено

"Валенсия": Нето, Ронкалья (Пиччини, 58), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Торрес (Коклен, 61), Васс, Гедеш, Гамейро (Черышев, 69), Родриго

Предупреждения: Касорла, 28, Гайя, 39, Гонсалес, 62, Кинтилья, 84

Очередное валенсийское противостояние началось шокирующе для хозяев: Касерес на краю штрафной зачем-то ударил по ноге Гедешу. Фернандес потащил пенальти от Парехо, но всё тот же Гедеш подоспел первым на добивание. Но если бы в Лиге Европы был VAR, судья мог бы прислушаться к вратарю, который требовал перебить пенальти. Действительно, в штрафную Гедеш ворвался до удара, а вместе с ним ещё человек 8.

Аналогичная ситуация наблюдалась и при ответном пенальти, правда тут Касорла без вопросов реализовал свою попытку, хотя в выходные не забил 11-метровый и плакал после поражения.



В первом тайме игра была примерно равной: команды обменялись пенальти, обменивались моментами. А вот во втором тайме стало вырисовываться преимущество «Вильярреала», которому сделать преимущество перед выездной встречей было нужнее. Марселино не нашёл ничего лучше, чем заменить Гамейро на Черышева. Но лучшего и не требовалось.

Денис сразу оживил игру – открывался, бежал вперёд, заставлял игроков хозяев возвращаться в оборону. Таким образом, «Валенсии» удалось отодвинуть игру от своих ворот, но пространства она всё равно получала достаточно.

В концовке «Вильярреал» рассыпался: Черышев остроумным пропуском мяча освободил фланг для Гайя, а затем не стал любой ценой тянуться замыкать прострел и оставил мяч под убойный удар Вассу. Хозяева не смирились с поражением и пошли отыгрываться, но нарвались на контратаку, в которой Черышев выпилил шикарный пас через полполя на конкурента Гедеша. Гонсалу сразу побежал благодарить Дениса, поднял его на руки и ещё несколько раз указал, кто тут герой.



После победы на выезде 3:1 «Валенсия» может чувствовать себя увереннее, чем любой из участников четвертьфинала: пропустить дома трёшку команда Марселино никак не должна. А «Вильярреалу» пора бы уже сконцентрироваться на борьбе за выживание в реальности, а не только в статьях недальновидных авторов.

Лига Европы

1/4 финала

"Славия" П – "Челси" 0:1

Гол: Алонсо, 86.


"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Цоуфал, Крал, Траоре, Шевчик, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Гушбауэр, 74), Олайинка (ван Бурен, 82).

"Челси": Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.

Предупреждения: Цоуфал, 83.

Сарри ясно говорил о ротации ещё до матча: «Славия» играла свой матч национального чемпионата в субботу, «Челси» одолел «Вест Хэм» вечером в понедельник. В итоге – минус Давид Луиз, Канте, Азар, Игуаин в старте. Если что – впереди ответный матч в Лондоне.

В такой ситуации главной задачей «Челси» было не загнать себя в положение проигрывающей команды перед встречей в Лондоне. На большее гостям было рассчитывать трудно: «Славия» атаковала ярко, размашисто, а оборонялась плотно и дисциплинированно. Вспомнить можно разве что удар в перекладину Виллиана и угрозу от Рюдигера после стандарта.

Во втором тайме Сарри попробовал добыть победу, выпустив на поле «Эден Арены» Эдена же Азара и Нголо Канте. Однако с их выходом «Челси» как-то всё меньше нацеливался на забитый гол и в основном отбрыкивался от навесов «Славии» со стандартов и флангов, пришлось поработать и Кепе.

Когда чехи уже постепенно отвыкли от обороны, «Челси» и застал их врасплох. Гол вышел в чём-то похожим на мяч Роналду в ворота «Ювентуса». Виллиан блестяще навесил на забежавшего левого защитника Алонсо, который оказался на позиции центрфорварда. К такому своих парней даже великолепный Индржих Трпишовски не готовил.

Лига Европы

1/4 финала

"Бенфика" – "Айнтрахт" Ф 4:2

Голы: Секейра, 21 (пен.), Йович, 40, Секейра, 43, Диаш, 50, Секейра, 54, Пасьенса, 72


"Бенфика": Влаходимос, Коршья (Пицци, 66), Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Фернандеш, Самарис (Живкович, 85), Силва (Сеферович, 60), Серви, Секейра

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Хинтереггер, Абрахам, Н'Дика, Костич, Роде (Гачинович, 85), Хасебе, Фернандеш, Йович (Гузман, 60), Ребич (Пасьенса,68)

Предупреждения: Йович, 4, Ребич, 26, Самарис, 82

Удаления: Н'Дика, 20

Ни «Челси», ни «Валенсии» с Черышевым: встреча «Бенфики» и «Айнтрахта» был наименее афишной из всех. Но у меня было ощущение, что она получится чуть ли не самой интересной. Обе команды – играющие и сверхмотивированные. «Бенфика» предпринимает 100500-ю попытку снять проклятие Белы Гутмана, а с мотивацией «Айнтрахта» всё станет понятно, если поглядеть на их болельщиков, в количестве 15 тысяч гоняющих на евровыезды.

Хотя ход встречи к интересному зрелищу не предрасполагал: на 20-й минуте Н’Дика упустил Жедсона Фернандеша, проиграл ему позицию и привёз не только пенальти вместе с собственным удалением. Отменяли же вроде двойное наказание, откуда оно опять взялось?

19-летний Жоау Фелиш забил свой первый гол в еврокубках, но это было только начало. «Айнтрахт» понял, что пока последствия удаления не успели накрыть и есть силы, надо обязательно забить. Не сказать, что немцы атаковали большими силами, однако балканское трио Костич-Ребич-Йович справлялось и постоянно проникало в чужую штрафную. С передачи Ребича Йович-таки забил клубу, которому он принадлежит: этим голом «Бенфика» была просто унижена, ведь по окончании сезона «Айнтрахт» выкупит форварда за фиксированные 6 миллионов евро и сможет продать кому-нибудь за 60.

Однако унывать не позволил Жоау Фелиш: парень сразу же забил ещё. После перерыва «Айнтрахт» хотел было снова выстреливать контратаками, но начал второй тайм отвратительно. Тощий паренёк, которого выставили из «Порту» из-за «физики» удачно поборолся на угловом (!) и сделал скидку Диашу, а сразу после этого оформил хет-трик и расплакался.


Фото: УЕФА


Фелиш сделал 4 гола, но праздновать было рановато: «Айнтрахт» с углового усилиями Пасьенции забил второй мяч в меньшинстве и сохранил интригу – домашней победы 2:0 немцам хватит. Правда, для этого надо сдержать Фелиша и не удаляться.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Валенсия Черышев Вильярреал Бенфика Айнтрахт Фелиш Славия Челси
Сегодня, 00:52
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