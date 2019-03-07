Блестящий Черышев принёс «Валенсии» победу, наследник Криштиану расплакался после хет-трика

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|...
|6
|Валенсия
|31
|46
|...
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|...
|17
|Вильярреал
|31
|30
|...
|20
|Уэска
|31
|24
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
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Блестящий Черышев принёс «Валенсии» победу, наследник Криштиану расплакался после хет-трика
После традиционного самоустранения российских команд из Лиги Европы к четвертьфиналу многие могли назначить ночь с четверга на пятницу отсыпной после Лиги чемпионов. Для них, а также для тех, кто сконцентрировался только на игре «Арсенала» и «Наполи», Rusfootball.info рассказывает о трёх любопытнейших матчах.
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар (Педраса, 80), Кинтилья, Гонсалес, Руис, Касорла, Чуквезе, Касерес (Морланес, 72), Иборра (Бакка, 67), Форнальс, Морено
"Валенсия": Нето, Ронкалья (Пиччини, 58), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Торрес (Коклен, 61), Васс, Гедеш, Гамейро (Черышев, 69), Родриго
Предупреждения: Касорла, 28, Гайя, 39, Гонсалес, 62, Кинтилья, 84
Очередное валенсийское противостояние началось шокирующе для хозяев: Касерес на краю штрафной зачем-то ударил по ноге Гедешу. Фернандес потащил пенальти от Парехо, но всё тот же Гедеш подоспел первым на добивание. Но если бы в Лиге Европы был VAR, судья мог бы прислушаться к вратарю, который требовал перебить пенальти. Действительно, в штрафную Гедеш ворвался до удара, а вместе с ним ещё человек 8.
Аналогичная ситуация наблюдалась и при ответном пенальти, правда тут Касорла без вопросов реализовал свою попытку, хотя в выходные не забил 11-метровый и плакал после поражения.
В первом тайме игра была примерно равной: команды обменялись пенальти, обменивались моментами. А вот во втором тайме стало вырисовываться преимущество «Вильярреала», которому сделать преимущество перед выездной встречей было нужнее. Марселино не нашёл ничего лучше, чем заменить Гамейро на Черышева. Но лучшего и не требовалось.
Денис сразу оживил игру – открывался, бежал вперёд, заставлял игроков хозяев возвращаться в оборону. Таким образом, «Валенсии» удалось отодвинуть игру от своих ворот, но пространства она всё равно получала достаточно.
В концовке «Вильярреал» рассыпался: Черышев остроумным пропуском мяча освободил фланг для Гайя, а затем не стал любой ценой тянуться замыкать прострел и оставил мяч под убойный удар Вассу. Хозяева не смирились с поражением и пошли отыгрываться, но нарвались на контратаку, в которой Черышев выпилил шикарный пас через полполя на конкурента Гедеша. Гонсалу сразу побежал благодарить Дениса, поднял его на руки и ещё несколько раз указал, кто тут герой.
После победы на выезде 3:1 «Валенсия» может чувствовать себя увереннее, чем любой из участников четвертьфинала: пропустить дома трёшку команда Марселино никак не должна. А «Вильярреалу» пора бы уже сконцентрироваться на борьбе за выживание в реальности, а не только в статьях недальновидных авторов.
"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Цоуфал, Крал, Траоре, Шевчик, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Гушбауэр, 74), Олайинка (ван Бурен, 82).
"Челси": Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.
Предупреждения: Цоуфал, 83.
Сарри ясно говорил о ротации ещё до матча: «Славия» играла свой матч национального чемпионата в субботу, «Челси» одолел «Вест Хэм» вечером в понедельник. В итоге – минус Давид Луиз, Канте, Азар, Игуаин в старте. Если что – впереди ответный матч в Лондоне.
В такой ситуации главной задачей «Челси» было не загнать себя в положение проигрывающей команды перед встречей в Лондоне. На большее гостям было рассчитывать трудно: «Славия» атаковала ярко, размашисто, а оборонялась плотно и дисциплинированно. Вспомнить можно разве что удар в перекладину Виллиана и угрозу от Рюдигера после стандарта.
Во втором тайме Сарри попробовал добыть победу, выпустив на поле «Эден Арены» Эдена же Азара и Нголо Канте. Однако с их выходом «Челси» как-то всё меньше нацеливался на забитый гол и в основном отбрыкивался от навесов «Славии» со стандартов и флангов, пришлось поработать и Кепе.
Когда чехи уже постепенно отвыкли от обороны, «Челси» и застал их врасплох. Гол вышел в чём-то похожим на мяч Роналду в ворота «Ювентуса». Виллиан блестяще навесил на забежавшего левого защитника Алонсо, который оказался на позиции центрфорварда. К такому своих парней даже великолепный Индржих Трпишовски не готовил.
"Бенфика": Влаходимос, Коршья (Пицци, 66), Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Фернандеш, Самарис (Живкович, 85), Силва (Сеферович, 60), Серви, Секейра
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Хинтереггер, Абрахам, Н'Дика, Костич, Роде (Гачинович, 85), Хасебе, Фернандеш, Йович (Гузман, 60), Ребич (Пасьенса,68)
Предупреждения: Йович, 4, Ребич, 26, Самарис, 82
Удаления: Н'Дика, 20
Ни «Челси», ни «Валенсии» с Черышевым: встреча «Бенфики» и «Айнтрахта» был наименее афишной из всех. Но у меня было ощущение, что она получится чуть ли не самой интересной. Обе команды – играющие и сверхмотивированные. «Бенфика» предпринимает 100500-ю попытку снять проклятие Белы Гутмана, а с мотивацией «Айнтрахта» всё станет понятно, если поглядеть на их болельщиков, в количестве 15 тысяч гоняющих на евровыезды.
Хотя ход встречи к интересному зрелищу не предрасполагал: на 20-й минуте Н’Дика упустил Жедсона Фернандеша, проиграл ему позицию и привёз не только пенальти вместе с собственным удалением. Отменяли же вроде двойное наказание, откуда оно опять взялось?
19-летний Жоау Фелиш забил свой первый гол в еврокубках, но это было только начало. «Айнтрахт» понял, что пока последствия удаления не успели накрыть и есть силы, надо обязательно забить. Не сказать, что немцы атаковали большими силами, однако балканское трио Костич-Ребич-Йович справлялось и постоянно проникало в чужую штрафную. С передачи Ребича Йович-таки забил клубу, которому он принадлежит: этим голом «Бенфика» была просто унижена, ведь по окончании сезона «Айнтрахт» выкупит форварда за фиксированные 6 миллионов евро и сможет продать кому-нибудь за 60.
Однако унывать не позволил Жоау Фелиш: парень сразу же забил ещё. После перерыва «Айнтрахт» хотел было снова выстреливать контратаками, но начал второй тайм отвратительно. Тощий паренёк, которого выставили из «Порту» из-за «физики» удачно поборолся на угловом (!) и сделал скидку Диашу, а сразу после этого оформил хет-трик и расплакался.
Фелиш сделал 4 гола, но праздновать было рановато: «Айнтрахт» с углового усилиями Пасьенции забил второй мяч в меньшинстве и сохранил интригу – домашней победы 2:0 немцам хватит. Правда, для этого надо сдержать Фелиша и не удаляться.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Лига Европы
1/4 финала
"Вильярреал" – "Валенсия" 1:3
Голы: Гуэдеш, 6, Касорла, 36 (пен.), Васс, 90, Гедеш, 90+3
1/4 финала
"Вильярреал" – "Валенсия" 1:3
Голы: Гуэдеш, 6, Касорла, 36 (пен.), Васс, 90, Гедеш, 90+3
"Вильярреал": Фернандес, Гаспар (Педраса, 80), Кинтилья, Гонсалес, Руис, Касорла, Чуквезе, Касерес (Морланес, 72), Иборра (Бакка, 67), Форнальс, Морено
"Валенсия": Нето, Ронкалья (Пиччини, 58), Гайя, Гарай, Паулиста, Парехо, Торрес (Коклен, 61), Васс, Гедеш, Гамейро (Черышев, 69), Родриго
Предупреждения: Касорла, 28, Гайя, 39, Гонсалес, 62, Кинтилья, 84
Очередное валенсийское противостояние началось шокирующе для хозяев: Касерес на краю штрафной зачем-то ударил по ноге Гедешу. Фернандес потащил пенальти от Парехо, но всё тот же Гедеш подоспел первым на добивание. Но если бы в Лиге Европы был VAR, судья мог бы прислушаться к вратарю, который требовал перебить пенальти. Действительно, в штрафную Гедеш ворвался до удара, а вместе с ним ещё человек 8.
Аналогичная ситуация наблюдалась и при ответном пенальти, правда тут Касорла без вопросов реализовал свою попытку, хотя в выходные не забил 11-метровый и плакал после поражения.
В первом тайме игра была примерно равной: команды обменялись пенальти, обменивались моментами. А вот во втором тайме стало вырисовываться преимущество «Вильярреала», которому сделать преимущество перед выездной встречей было нужнее. Марселино не нашёл ничего лучше, чем заменить Гамейро на Черышева. Но лучшего и не требовалось.
Денис сразу оживил игру – открывался, бежал вперёд, заставлял игроков хозяев возвращаться в оборону. Таким образом, «Валенсии» удалось отодвинуть игру от своих ворот, но пространства она всё равно получала достаточно.
В концовке «Вильярреал» рассыпался: Черышев остроумным пропуском мяча освободил фланг для Гайя, а затем не стал любой ценой тянуться замыкать прострел и оставил мяч под убойный удар Вассу. Хозяева не смирились с поражением и пошли отыгрываться, но нарвались на контратаку, в которой Черышев выпилил шикарный пас через полполя на конкурента Гедеша. Гонсалу сразу побежал благодарить Дениса, поднял его на руки и ещё несколько раз указал, кто тут герой.
После победы на выезде 3:1 «Валенсия» может чувствовать себя увереннее, чем любой из участников четвертьфинала: пропустить дома трёшку команда Марселино никак не должна. А «Вильярреалу» пора бы уже сконцентрироваться на борьбе за выживание в реальности, а не только в статьях недальновидных авторов.
Лига Европы
1/4 финала
"Славия" П – "Челси" 0:1
Гол: Алонсо, 86.
1/4 финала
"Славия" П – "Челси" 0:1
Гол: Алонсо, 86.
"Славия": Коларж, Дели, Нгадеу-Нгаджуи, Боржил, Цоуфал, Крал, Траоре, Шевчик, Стох (Змргал, 64), Масопуст (Гушбауэр, 74), Олайинка (ван Бурен, 82).
"Челси": Кепа, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Педро (Азар, 59), Жиру.
Предупреждения: Цоуфал, 83.
Сарри ясно говорил о ротации ещё до матча: «Славия» играла свой матч национального чемпионата в субботу, «Челси» одолел «Вест Хэм» вечером в понедельник. В итоге – минус Давид Луиз, Канте, Азар, Игуаин в старте. Если что – впереди ответный матч в Лондоне.
В такой ситуации главной задачей «Челси» было не загнать себя в положение проигрывающей команды перед встречей в Лондоне. На большее гостям было рассчитывать трудно: «Славия» атаковала ярко, размашисто, а оборонялась плотно и дисциплинированно. Вспомнить можно разве что удар в перекладину Виллиана и угрозу от Рюдигера после стандарта.
Во втором тайме Сарри попробовал добыть победу, выпустив на поле «Эден Арены» Эдена же Азара и Нголо Канте. Однако с их выходом «Челси» как-то всё меньше нацеливался на забитый гол и в основном отбрыкивался от навесов «Славии» со стандартов и флангов, пришлось поработать и Кепе.
Когда чехи уже постепенно отвыкли от обороны, «Челси» и застал их врасплох. Гол вышел в чём-то похожим на мяч Роналду в ворота «Ювентуса». Виллиан блестяще навесил на забежавшего левого защитника Алонсо, который оказался на позиции центрфорварда. К такому своих парней даже великолепный Индржих Трпишовски не готовил.
Лига Европы
1/4 финала
"Бенфика" – "Айнтрахт" Ф 4:2
Голы: Секейра, 21 (пен.), Йович, 40, Секейра, 43, Диаш, 50, Секейра, 54, Пасьенса, 72
1/4 финала
"Бенфика" – "Айнтрахт" Ф 4:2
Голы: Секейра, 21 (пен.), Йович, 40, Секейра, 43, Диаш, 50, Секейра, 54, Пасьенса, 72
"Бенфика": Влаходимос, Коршья (Пицци, 66), Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Фернандеш, Самарис (Живкович, 85), Силва (Сеферович, 60), Серви, Секейра
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Хинтереггер, Абрахам, Н'Дика, Костич, Роде (Гачинович, 85), Хасебе, Фернандеш, Йович (Гузман, 60), Ребич (Пасьенса,68)
Предупреждения: Йович, 4, Ребич, 26, Самарис, 82
Удаления: Н'Дика, 20
Ни «Челси», ни «Валенсии» с Черышевым: встреча «Бенфики» и «Айнтрахта» был наименее афишной из всех. Но у меня было ощущение, что она получится чуть ли не самой интересной. Обе команды – играющие и сверхмотивированные. «Бенфика» предпринимает 100500-ю попытку снять проклятие Белы Гутмана, а с мотивацией «Айнтрахта» всё станет понятно, если поглядеть на их болельщиков, в количестве 15 тысяч гоняющих на евровыезды.
Хотя ход встречи к интересному зрелищу не предрасполагал: на 20-й минуте Н’Дика упустил Жедсона Фернандеша, проиграл ему позицию и привёз не только пенальти вместе с собственным удалением. Отменяли же вроде двойное наказание, откуда оно опять взялось?
19-летний Жоау Фелиш забил свой первый гол в еврокубках, но это было только начало. «Айнтрахт» понял, что пока последствия удаления не успели накрыть и есть силы, надо обязательно забить. Не сказать, что немцы атаковали большими силами, однако балканское трио Костич-Ребич-Йович справлялось и постоянно проникало в чужую штрафную. С передачи Ребича Йович-таки забил клубу, которому он принадлежит: этим голом «Бенфика» была просто унижена, ведь по окончании сезона «Айнтрахт» выкупит форварда за фиксированные 6 миллионов евро и сможет продать кому-нибудь за 60.
Однако унывать не позволил Жоау Фелиш: парень сразу же забил ещё. После перерыва «Айнтрахт» хотел было снова выстреливать контратаками, но начал второй тайм отвратительно. Тощий паренёк, которого выставили из «Порту» из-за «физики» удачно поборолся на угловом (!) и сделал скидку Диашу, а сразу после этого оформил хет-трик и расплакался.
Фото: УЕФА
Фелиш сделал 4 гола, но праздновать было рановато: «Айнтрахт» с углового усилиями Пасьенции забил второй мяч в меньшинстве и сохранил интригу – домашней победы 2:0 немцам хватит. Правда, для этого надо сдержать Фелиша и не удаляться.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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