Маурицио Сарри - о матче со "Славией": я доволен как результатом, так и игрой

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подвел итог матча со "Славией" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы."Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать. Сегодня нам удалось справиться с трудностями по ходу матча и одержать победу, что не всегда получалось до этого. Раньше, оказываясь в сложной ситуации, мы незамедлительно пропускали.Сегодня мы смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжелый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому мы знали, что сегодня столкнемся с трудностями. Мы уверенно справились с атаками соперника и во втором тайме сумели сыграть лучше. Теперь мы должны быть готовы к сложной ответной игре.Наш оппонент очень опасен на выезде, как против "Генка". Нам необходимо быть предельно осторожными", - сказал специалист.