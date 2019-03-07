Маурицио Сарри - о матче со "Славией": я доволен как результатом, так и игрой

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Маурицио Сарри - о матче со "Славией": я доволен как результатом, так и игрой

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подвел итог матча со "Славией" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы.

"Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать. Сегодня нам удалось справиться с трудностями по ходу матча и одержать победу, что не всегда получалось до этого. Раньше, оказываясь в сложной ситуации, мы незамедлительно пропускали.

Сегодня мы смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности.Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжелый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому мы знали, что сегодня столкнемся с трудностями. Мы уверенно справились с атаками соперника и во втором тайме сумели сыграть лучше. Теперь мы должны быть готовы к сложной ответной игре.

Наш оппонент очень опасен на выезде, как против "Генка". Нам необходимо быть предельно осторожными", - сказал специалист.

UEFA
Теги: Челси Славия Сарри
Сегодня, 08:58
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