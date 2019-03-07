"Айнтрахт" обыграл "Бенфику" и вышел в полуфинал Лиги Европы

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Россия РПЛ 2018/19
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Лига Европы
1/4 финала
"Айнтрахт" Ф – "Бенфика" 2:0 (первый матч, 2:4)
Голы: Костич, 36, Роде, 67
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Абрахам, Костич, Хасебе, Фернандеш, Роде (Торро 86), Гачинович, Йович (Пасьенса, 76), Ребич
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис (Пицци, 70), Фернандеш, Фейса, Силва (Сальвио, 72), Сеферович, Фелиш
Предупреждения: Абрахам, 74, Фалетт, 78, Ребич, 83
Лига Европы
1/4 финала
"Айнтрахт" Ф – "Бенфика" 2:0 (первый матч, 2:4)
Голы: Костич, 36, Роде, 67
"Айнтрахт" Ф: Трапп, Коста, Фалетт (Виллемс, 90+2), Абрахам, Костич, Хасебе, Фернандеш, Роде (Торро 86), Гачинович, Йович (Пасьенса, 76), Ребич
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда (Жонас, 79), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис (Пицци, 70), Фернандеш, Фейса, Силва (Сальвио, 72), Сеферович, Фелиш
Предупреждения: Абрахам, 74, Фалетт, 78, Ребич, 83
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