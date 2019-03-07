Защитник "Челси" Давид Луис опубликовал фото со своим двойником из "Славии"

Защитник "Челси" Давид Луис после победы над "Славией" в четвертьфинале Лиги Европы опубликовал фото со своим двойником из пражской команды Алексом Кралем.Матч "Челси" - "Славия" состоялся 18 апреля в Лондоне и завершился победой хозяев поля со счетом 4:3. Луис и Краль после игры обменялись футболками и сделали совместное фото.31-летний бразилец пожелал успешной карьеры 20-летнему чеху, с которым они фотографировались и после первого матча в Праге. Та игра завершилась победой "Челси" со счетом 1:0.