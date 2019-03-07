Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси сообщил болельщикам, что больше не сыграет за "канониров" в нынешнем сезоне.Свой последний матч за "Арсенал" валлиец провел в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Европы с "Наполи", в котором он получил травму, из-за чего пропустит остаток сезона.Напомним, летом Рэмси на правах свободного агента перейдет в "Ювентус".