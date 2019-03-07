Унаи Эмери: у "Арсенала" максимальные цели в Лиге Европы

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Валенсии" в полуфинале Лиги Европы."У нас большие цели в этом турнире и серьезная мотивация. Это полуфинал, и будет непросто. Еще в начале сезона понимали, что финишировать в топ-4 в премьер-лиге будет тяжело. Мы продолжим пытаться это сделать, но не будем оглядываться на таблицу. Лига Европы – это большая мотивация", – сказал Эмери.