"Челси" вышел в финал Лиги Европы

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Челси" вышел в финал Лиги Европы

"Челси" в серии пенальти обыграл "Айнтрахт" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/2 финала

Матч 1 - 1:1

"Челси" – "Айнтрахт" Ф 1:1

Голы: Лофтус-Чик, 28, Йович, 49

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Луис, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Азар, Жиру (Игуаин, 96), Виллиан (Родригес, 62)

"Айнтрахт" Ф: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, Абрахам, Коста, Костич, Хасебе, Роде (Гузман, 70), Гачинович, Ребич (Аллер, 90+3), Йович

Предупреждения: Фалетт, 38, Роде, 40, Ковачич, 52, Аспиликуэта, 82, Абрахам, 90, Гузман, 90+1
Теги: Челси Айнтрахт
Сегодня, 00:50
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9
(0)
#9  Alter ego   (Сегодня, 02:23)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Британцы молодцы, конечно, но грустно за весь европейский футбол
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#8  Седой  Россия (Сегодня, 01:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 91800bsp
Цитата: -Frank Dux-
Цитата: pfkegjbl 2
Оба финала еврокубков английские. Давно такого не было.

Вангую, что матч за Суперкубок УЕФА будет между британскими клубами innocent

нарекаю тебя капитаном и имя твое Очевидность. А будет так пока команда московская не возьмет Лигу Чемпионов. И имя ей Спартак.

Вечность было бы короче


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 01:15)
  • -2
  •  (4)

Цитата: -Frank Dux-
Цитата: pfkegjbl 2
Оба финала еврокубков английские. Давно такого не было.

Вангую, что матч за Суперкубок УЕФА будет между британскими клубами innocent

нарекаю тебя капитаном и имя твое Очевидность. А будет так пока команда московская не возьмет Лигу Чемпионов. И имя ей Спартак.


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#6  Яamon   (Сегодня, 01:06)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Оба финала еврокубков английские. Давно такого не было

а когда-то было?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#5  -Frank Dux-   (Сегодня, 01:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pfkegjbl 2
Оба финала еврокубков английские. Давно такого не было.

Вангую, что матч за Суперкубок УЕФА будет между британскими клубами innocent


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#4  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 00:54)
  • +2
  •  (6)

три команды из лондона из четырёх


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#3  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 00:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Оба финала еврокубков английские. Давно такого не было.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#2  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 00:53)
  • +1
  •  (5)

пзд два саксонских финала


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Сегодня, 00:51)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Английский футбол поставил весь мир на колени


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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