"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку

"Арсенал" не будет брать на финальный матч Лиги Европы с "Челси", который состоится в Баку, полузащитника Генриха Мхитаряна, если УЕФА не гарантирует безопастность футболиста.Поскольку у Азербайджана и Армении непростые политические отношения из-за Нагорного Карабаха, есть опасения, что у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с въездом и пребыванием в государстве."Охрана и безопасность футболистов - важнейший вопрос. Мы ждем гарантий от УЕФА, что поездка Генриха Мхитаряна в Баку не находится в опасности. Пока приемлемые гарантии не получены", - цитирует представителя лондонского клуба Telegraph.