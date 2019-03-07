Маурицио Сарри: мне кажется, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом".

"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих - Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал" здорово играет в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Играть против нее нелегко. Мы не хотели играть в этом финале ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться туда через премьер-лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА. -
Теги: Сарри Арсенал Челси
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