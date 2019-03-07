Андрей Аршавин: Сарри всего лишь обыграл тренеришку
Бывший нападающий "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, который комментировал финальный матч "канониров" в Лиге Европы с "Челси", в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о победе "аристократов".
"Сарри всего лишь обыграл тренеришку", - сказал Аршавин.
Напомним, впервые испанского наставника "тренеришкой" назвал форвард сборной России, выступающий на тот момент за "Спартак" Артем Дзюба после поражения от "Динамо" в 2012 году, когда Эмери возглавлял красно-белых. После ухода из "Спартака" Эмери три раза подряд с "Севильей" выиграл Лигу Европы.
"Сарри всего лишь обыграл тренеришку", - сказал Аршавин.
Напомним, впервые испанского наставника "тренеришкой" назвал форвард сборной России, выступающий на тот момент за "Спартак" Артем Дзюба после поражения от "Динамо" в 2012 году, когда Эмери возглавлял красно-белых. После ухода из "Спартака" Эмери три раза подряд с "Севильей" выиграл Лигу Европы.