Андрей Аршавин: Сарри всего лишь обыграл тренеришку

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, который комментировал финальный матч "канониров" в Лиге Европы с "Челси", в эфире телеканала "Матч ТВ" высказался о победе "аристократов".

"Сарри всего лишь обыграл тренеришку", - сказал Аршавин.

Напомним, впервые испанского наставника "тренеришкой" назвал форвард сборной России, выступающий на тот момент за "Спартак" Артем Дзюба после поражения от "Динамо" в 2012 году, когда Эмери возглавлял красно-белых. После ухода из "Спартака" Эмери три раза подряд с "Севильей" выиграл Лигу Европы.
Теги: Аршавин Сарри Эмери Арсенал Челси
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