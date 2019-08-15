Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (2:1) на своем поле в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы оценил игру полузащитника Резиуана Мирзова.
"Самое главное, что мы вышли дальше в следующую стадию. Соперник хотел забить как можно быстрее. Нам не удалось сдержать их атаки, и мы пропустили. Затем мы начали играть более концентрированно — как в первом тайме, так и во втором. Создавали моменты и смогли забить.
Два выхода один на один по центру нашей обороны? Мы говорили, что соперник строит игру через седьмого номера. Любой игрок, который смещается в середину, отдает мяч нападающему и сразу идет передача вразрез. К сожалению, мы упустили эти эпизоды и не так быстро перестроились. Надеемся, это не повторится.
Не думаю, что у "Спартака" был недонастрой. После Грозного мы работали серьезно, обращали внимание на ошибки в первом матче. Говорили, что они очень быстрые и будут играть раскрепощенно. Анализируя соперника, могу сказать, что это команда с игроками среднего европейского уровня, которая хорошо готова физически. С первых минут, может быть, наши ребята не ожидали такого настроя соперника. В первом матче у них такой целостной игры не было. Гол нас разозлил.
Обсуждали ли возможность замены Мирзова в перерыве? Не обсуждали. Я поговорил с ним сам. Зная его характер, я дал ему возможность проявить себя, что он и сделал. У нас каждый нападающий на фланге может обыграть соперника один в один. Надо еще работать над передачами, он это может. Сейчас у него также идет адаптация, как и у других", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: возможность замены Мирзова не обсуждали. Я дал ему шанс проявить себя, что он и сделал
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