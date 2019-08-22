Главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту прокомментировал итог первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со "Спартаком".
"Спартак" — очень хорошая команда, но сегодня победили мы. Соперник хотел сохранить свои ворота и использовать нашу ошибку. В "Спартаке" есть очень хорошие опытные игроки. Мы предвидим, что вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет больше атаковать и рисковать. Мы готовы увидеть "Спартак", который захочет атаковать. Домашние матчи показывают, что соперник так играет, в последней игре с ЦСКА было так.
Сравнить уровень португальского и российского футбола? Я не очень хорошо осведомлен, не смотрю российскую лигу, слежу лишь за клубами, которые играют в Европе. Мы бьемся за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Есть одна отличительная особенность между нашими лигами — зарплаты. Да, зарплаты не играют в футбол, но иногда сильно помогают в этом", - цитирует Са Пинту Sport24.ru.
Рикарду Са Пинту: готовы увидеть в Москве "Спартак", который будет атаковать и рисковать
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