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Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между "Карабахом" и "Линфилдом".
фото: РИА Новости
Помогать Иванову на бровке будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.

Для Иванова это второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее российский рефери работал на игре "Партизан" — "Йени Малатьяспор" (3:1), показал 7 желтых карточек и назначил 1 пенальти.

Матч "Карабах" — "Линфилд" состоится 29 августа в Баку.

Спорт24


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Теги: Иванов Лига Европы Карабах Лапочкин
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