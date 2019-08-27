Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между "Карабахом" и "Линфилдом".



фото: РИА Новости





Для Иванова это второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее российский рефери работал на игре "Партизан" — "Йени Малатьяспор" (3:1), показал 7 желтых карточек и назначил 1 пенальти.



Матч "Карабах" — "Линфилд" состоится 29 августа в Баку.



Спорт24 Помогать Иванову на бровке будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.Для Иванова это второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее российский рефери работал на игре "Партизан" — "Йени Малатьяспор" (3:1), показал 7 желтых карточек и назначил 1 пенальти.Матч "Карабах" — "Линфилд" состоится 29 августа в Баку.