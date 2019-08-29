Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором красно-белые примут португальскую "Брагу".
"Спартак" на выезде проиграл, но со счетом, при котором можно отыграться, так что шансы есть. У "Спартака" есть желание сыграть на высоком уровне, тем более что полный стадион, погода хорошая. Какие проблемы? Никаких! Самое главное — выходить и показать то, что команда может, а команда идет вперед каждый раз и играет все лучше, и лучше, и лучше. Поэтому я думаю, что "Спартак" сделает определенные выводы, отыграет этот матч и может идти дальше", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Валерий Рейнгольд: шансы в матче с "Брагой" у "Спартака" есть
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