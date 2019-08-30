Рауль Рианчо: нужно ли сейчас увольнять Кононова? Думаю, в "Спартаке" есть люди, способные принимать наилучшие решения

Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал вылет столичной команды из Лиги Европы после поражения от "Браги" по сумме двух матчей (1:3).

Фото: Rusfootball.info