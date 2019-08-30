Новичок ЦСКА Седрик Гогуа прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для армейцев.
"Это неплохие итоги жеребьевки для ЦСКА. Уверен, что мы способны выйти из группы с такими соперниками. Но их нельзя недооценивать. Если бы эти команды были слабыми, они бы не дошли до стадии группового этапа. Я с нетерпением жду своих первых матчей в Европе и первых матчей за ЦСКА", - цитирует Гогуа Sport24.ru.
Седрик Гогуа: неплохой жребий для ЦСКА, уверен, мы способны выйти из этой группы
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