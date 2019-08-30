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Седрик Гогуа: неплохой жребий для ЦСКА, уверен, мы способны выйти из этой группы

Новичок ЦСКА Седрик Гогуа прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для армейцев.

"Это неплохие итоги жеребьевки для ЦСКА. Уверен, что мы способны выйти из группы с такими соперниками. Но их нельзя недооценивать. Если бы эти команды были слабыми, они бы не дошли до стадии группового этапа. Я с нетерпением жду своих первых матчей в Европе и первых матчей за ЦСКА", - цитирует Гогуа Sport24.ru.


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Теги: Гогуа ЦСКА
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