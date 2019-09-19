Наши команды бойко стартовали в Лиге чемпионов. Как пойдёт у «Краснодара» и ЦСКА?

Начинается Лига Европы, особенно важная в этом сезоне. О том, что ждёт провалившихся с «Олимпиакосом» «быков» и потрепанный пионеротряд Гончаренко, у которого теперь беда и с защитниками.
Еврокубковые очки нужны как воздух
Квалификация для наших команд сложилась ужасно. «Арсенал» моментально вылетел от «Нефтчи», а «Спартак» вовсе подложил свинью, пропустив на групповой этап «Брагу». «Краснодар» прошёл «Порту», но не сумел перешагнуть «Олимпиакос» и остался только в ЛЕ. Всё это привело к ситуации, при которой РПЛ может потерять третье место в Лиге чемпионов: Португалия напирает сзади в таблице коэффициентов.
С одной стороны, оно нам и не особенно нужно, раз греческие клубы второй год подряд умывают бронзового призёра РПЛ. С другой - не факт, что вторые места (ведь тогда останется лишь одна прямая путёвка) будут сильно успешнее. А всего лишь одна команда от нашей страны в ЛЧ - ну такое.
За победы в Лиге Европы дают гораздо меньше баллов, чем в Лиге чемпионов, но теперь не до того, чтобы пренебрежительно относиться к «второсортному» турниру. И ЦСКА с «Краснодаром» - если их, конечно, волнует этот момент – должны постараться не просто выйти из группы, а сделать это с первого места.
Всё против «Краснодара»
«Краснодар» основательно готовился к историческому сезону, но всё сложилось против команды. Травмы Классона и Газинского, уход Перейры (как жаль, что его не смогли удержать!) вынудили закупаться под завязку, а это всегда рискованно – желательно, чтобы оставался костяк, внутри которого футболисты знают друг друга.
Как будто этого было мало, сломался в первой игре против греков Кабелла (в начале матча против «Олимпиакоса» он был лучшим), Кайо оказался статистом (Камболов круче, но всё-таки это не совсем усиление под Лигу чемпионов), а Берг порос мхом и пустил корни слишком глубоко, чтобы забивать мячи.
Не очень «Краснодару» повезло и с группой. Стилистически неудобный «Хетафе», турецкий (и этим всё сказано) «Трабзонспор» и «Базель», который любит пошуметь в Европе. Но в нынешнем состоянии «быки» вполне способны выиграть эту группу.
«Базель» уже не тот, но выстрелить может
Последние два сезона «Базель» не может стать чемпионом Швейцарии (до этого был семь лет подряд). Мешает бодрый «Янг Бойз», который прежние годы регулярно был близок к первому месту, но каждый раз уступал – то самому «Базелю», то «Цюриху».
Последние два сезона «Базель» уже не тот клуб, который регулярно удивляет всех в Европе. В позапрошлом году швейцарцы выстрелили в последний раз – опередили ЦСКА и «Бенфику» в Лиге чемпионов и пробились в плей-офф (попали на «Манчестер Сити» и вылетели в 1/8).
В прошлом сезоне всё было совсем печально. Из квалификации ЛЧ «Базель» вышиб ПАОК, а затем кипрский «Аполлон» оставил команду без еврокубков вообще. В этом сезоне получилось не сильно лучше: после удачи в противостоянии с «ПСВ» «Базель» слился против скромного ЛАСКа из Австрии.
Впрочем, пройденный «ПСВ», который прямо сейчас в Эредвизи не отстаёт от холеного «Аякса», говорит о том, что «Базель» может создать уйму проблём.
ЦСКА в тяжелейшем положении
И в прошлом году у москвичей была эпидемия осенью, но теперь всё гораздо хуже. Поначалу все беды крылись в атаке: москвичи решили не покупать Комличенко и остались с одним нападающим на два турнира. Но после кошмарной серии в пять игр, в каждой из которых вылетал как минимум один игрок ЦСКА, возникли проблемы и в обороне.
Васин улетел на очередную операцию, Набабкин травмировался в игре против «Ахмата». В критической ситуации выписали Гогуа, но на второй матч сломался и он, а заменивший его в Саранске Шарлия получил растяжение (он, правда, всё-таки полетел с командой в Болгарию). Бывает и такое.
В итоге в распоряжении у Гончаренко в центре обороны только Дивеев, откровенно плохо начавший этот сезон в клубе, и Магнуссон. Конечно, можно было бы прожить и с этим, только вот уже через три дня после «Лудогорца» ЦСКА ждёт одно из ключевых противостояний на внутренней арене с «Краснодаром».
Пока «армейцы» справляются с ударами судьбы достойно. Но последняя неделя – просто беда. Если Гончаренко сумеет выйти из этой ситуации, несмотря на некоторые спорные решения тренера, на Песчанке ему можно будет поставить памятник.
Зато повезло с группой
У москвичей соперники гораздо более терпимые, чем у «Краснодара». Бессменный чемпион Болгарии звучит, конечно, солидно, но в прошлом году «Лудогорец» выступил в Лиге Европы совсем слабо – ни одной победы за весь групповой этап и четвёртое место.
Но и ЦСКА не в том состоянии, чтобы недооценивать соперника. Против того же «Тамбова» красно-синим круто повезло – сначала с абсурдным пенальти, который не забил Чалов, а потом с удалением на ровном месте Чуперки. Если бы последняя команда РПЛ осталась в полном составе, далеко не факт, что москвичи бы дожали андердога.
Да и нельзя сказать, что молодёжная сборная, за которую на прошлой неделе сыграли Дивеев, Обляков, Кучаев и Чалов, выглядела намного мощнее команды Болгарии. Встреча в рамках квалификации Евро завершилась нулевой ничьей.
Гончареко в любом случае придется чем-то жертвовать, учитывая ограниченный состав. Очевидно, внутренний чемпионат важнее, так что против «Лудогорца», скорее всего, будет шанс у совсем молодых футболистов. Вдруг (конечно, вряд ли) мы увидим и экстренно дозаявленного Максима Елеева – флангового защитника, который сможет сыграть и в центре.
Фото: "Чемпионат", РПЛ, ФК "Краснодар",Михаил Синицын/ РГ, ПФК ЦСКА
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