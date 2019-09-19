В стартовом матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" обыграло "Мальме" - 1:0.
Лига Европы
1 тур
Голы: Буяльский, 84
Динамо К: Бойко, Шабанов, Миколенко, Кендзёра, Кадар, Буяльский, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Родригес (Беседин, 73)
Мальмё: Далин, Беймо (Ларссон, 57), Нильсен, Сафари, Бенгтссон, Баширу, Левицки, Траустасон (Галь, 73), Риекс, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг
Предупреждения: Вербич, 51, Кристиансен, 63
Киевское "Динамо" одолело "Мальме"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»