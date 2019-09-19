Лига Европы
1 тур
Голы: Вандерсон, 48, Лукоки, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пен). - Дивеев, 11.
"Лудогорец": Ренан, Форстер, Григоре, Недялков, Сисиньо, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Анисе, Вандерсон, Кешерю (Битон, 86), Лукоки (Жоржиньо, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Сантос, 71), Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол (Чалов, 53), Нисимура (Ахметов, 54).
Предупреждения: Карпов, 61, Акинфеев, 72, Сисиньо, 85.
ЦСКА со счетом 5:1 проиграл "Лудогорцу", ведя 1:0 после первого тайма
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от "Лудогорца" со счетом 5:1.
Фото: ПФК ЦСКА
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