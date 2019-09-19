Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Верил, что мы можем обыграть команду ЦСКА, но не думал, что с таким счетом. У нас еще матчи в чемпионате и Кубке Болгарии, на каждую игру будем настраиваться отдельно. Наша цель в Лиге Европы — выйти в плей-офф, будем работать, чтобы команда была в кондициях во всех матчах. Специально к матчу с ЦСКА готовились с точки зрения тактики. Я в прошлой команде играл по такой схеме — 3-5-2. Все последнее время говорил футболистам, где сильные и слабые стороны этой системы, и как воспользоваться слабостью схемы ЦСКА, тоже 3-5-2.
Хотел, чтобы мы стали дружной командой. В эти дни общался со всеми футболистами. Важно было, чтобы они поняли: сперва команда, потом индивидуальности. Говорил им, что прежде всего — играть как команда, а не показывать что-то в личном плане", - цитирует Генчева Sport24.ru.
Тренер "Лудогорца": верил, что мы можем обыграть ЦСКА, но не думал, что с таким счетом
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