"Дюделанж" — первая команда из Люксембурга, победившая на групповом этапе ЛЕ

В четверг, 19 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы АПОЭЛ — "Дюделанж". Встреча группы А прошла в Никосии и завершилась победой гостей со счетом 4:3.К 51-й минуте на табло горел счет 2:0 в пользу "Дюделанжа", но АПОЭЛ сумел забить трижды за четыре минуты и вышел вперед. Однако гости не опустили руки, сравняв счет на 72-й минуте и забив победный мяч через 10 минут.Эта победа позволила "Дюделанжу" стать первой командой из Люксембурга, выигравшей на групповом этапе Лиги Европы.