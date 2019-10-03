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"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома проиграл "Хетафе" - 1:2.

Лига Европы

2 тур

Голы: Ари, 69 - Анхель, 36, 61.

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Фьолусон (Ари, 46), Олссон (Уткин, 74), Вильена, Намли (Фернандеш, 70), Сулейманов, Берг.

"Хетафе": Кикицола, Кабрера, Бруно, Рауль Гарсия, Ньом, Фаджр, Тимор, Кенеди (Кукурелла, 76), Портильо (Джейсон, 72), Галлего, Анхель (Максимович, 84).

Предупреждения: Вильена, 40, Фьолусон, 42, Берг, 52, Бруно, 62, Ари, 63, Тимор, 63, Гарсия, 75, Анхель, 83.
Удаление: Тимор, 81.


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Теги: Краснодар Хетафе
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