– Насколько тяжело было войти в игру? Сложностей не было, я был готов, ожидал. Недоволен своей игрой, потому что не забил один из решающих моментов. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Почему? Не знаю, меня не было на поле в первом тайме, сложно судить со стороны.
– Согласитесь, что играли лучше, но недостаточно, раз результат такой.
– Согласен. Тяжело ответить, почему не удалось победить. Думаю, ещё всё впереди.
– Сказалось позднее начало матча?
– Для меня вообще не сказалось, мы все привыкаем к этому графику.
– Почему «Краснодар» проиграл четвёртый еврокубковый матч подряд?
– Тяжело судить, я не особо опытный игрок. Недооценка соперников? Точно нет, это еврокубки. Может, где-то наглее, раскованнее надо играть.
– Ожидали чего-то другого от «Хетафе»?
– Нет, ждали ждали борьбы на каждом участке поля. Они играют упрощённо по сравнению с другими испанскими клубами.
– Может, «Краснодару» стоит сконцентрироваться на чемпионате, а то и в нём не получится?
– Нет, европейский турнир важен так же, как чемпионат России.
– Сказывается на игре какая-то усталость?
– Сказывается, не все, наверное, было готовы к 10 играм за месяц.
– Какие ожидания от матча со «Спартаком», остались ли на него силы?
– Конечно, остались. Чемпионат только начинается. Мы уверены в себе, каждый хочет победить.
Даниил Уткин: матч со «Спартаком»? Мы уверены в себе, каждый хочет победить
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после поражения от «Хетафе» во 2-м туре Лиги Европы затруднился ответить, почему команда плохо играет в еврокубках, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
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