Даниил Уткин: матч со «Спартаком»? Мы уверены в себе, каждый хочет победить

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после поражения от «Хетафе» во 2-м туре Лиги Европы затруднился ответить, почему команда плохо играет в еврокубках, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



Фото: Rusfootball.info

– Насколько тяжело было войти в игру? Сложностей не было, я был готов, ожидал. Недоволен своей игрой, потому что не забил один из решающих моментов. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Почему? Не знаю, меня не было на поле в первом тайме, сложно судить со стороны.



– Согласитесь, что играли лучше, но недостаточно, раз результат такой.



– Согласен. Тяжело ответить, почему не удалось победить. Думаю, ещё всё впереди.



– Сказалось позднее начало матча?



– Для меня вообще не сказалось, мы все привыкаем к этому графику.



– Почему «Краснодар» проиграл четвёртый еврокубковый матч подряд?



– Тяжело судить, я не особо опытный игрок. Недооценка соперников? Точно нет, это еврокубки. Может, где-то наглее, раскованнее надо играть.



– Ожидали чего-то другого от «Хетафе»?



– Нет, ждали ждали борьбы на каждом участке поля. Они играют упрощённо по сравнению с другими испанскими клубами.



– Может, «Краснодару» стоит сконцентрироваться на чемпионате, а то и в нём не получится?



– Нет, европейский турнир важен так же, как чемпионат России.



– Сказывается на игре какая-то усталость?



– Сказывается, не все, наверное, было готовы к 10 играм за месяц.



– Какие ожидания от матча со «Спартаком», остались ли на него силы?



– Конечно, остались. Чемпионат только начинается. Мы уверены в себе, каждый хочет победить.