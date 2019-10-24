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С. Ребров высказался об интересе "Кристал Пэлас" к Чалову

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров после победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА высказался об интересе "Кристал Пэлас" к форварду "армейцев" Фёдору Чалову.

"Я считаю, Фёдор — хороший футболист уровня национальной сборной России. Перед игрой я говорил с тренерами ЦСКА, у клуба отличная инфраструктура. Только ему решать, где играть. Либо здесь, либо биться за место в составе "Кристал Пэлас", - цитирует Реброва "Чемпионат".


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Теги: Ребров Чалов Кристал Пэлас АПЛ ЦСКА Ференцварош
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