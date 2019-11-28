Шапи-Сулейманов: приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти Лигу Европы в Краснодар (видео)

Атакующий игрок "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов пообщался с журналистами после победы в Лиге Европы над швейцарским "Базелем" – 1:0.– Не знаю. В том матче, я думаю, что у них просто все получалось, а мы не забили свои моменты. У нас дома мы ничего особо не дали им создать, а у нас было много моментов. Должны были выигрывать со счетом 2 или 3:0. Но и 1:0 нас тоже устраивает.– Ну, тренер сказал, что я много играю, надо отдохнуть. Хотя у меня есть силы.– Не знаю, у нас еще одна игра – на выезде с "Хетафе". Хотелось бы продолжить играть в еврокубках, и мы приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти сюда Лигу Европы снова. Дома мы, можно сказать, выступили неплохо.– Нет, надо двигаться дальше. Тот матч уже забыт.– Да нет, у нас еще есть три игры. Надо выложиться максимально, а потом уже отдохнём.www.rusfootball.info