Атакующий игрок "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов пообщался с журналистами после победы в Лиге Европы над швейцарским "Базелем" – 1:0.
– Что изменилось с прошлого матча, который "Краснодар" проиграл 5:0?
– Не знаю. В том матче, я думаю, что у них просто все получалось, а мы не забили свои моменты. У нас дома мы ничего особо не дали им создать, а у нас было много моментов. Должны были выигрывать со счетом 2 или 3:0. Но и 1:0 нас тоже устраивает.
– Показалось, что когда тебя заменили, ты был не очень доволен?
– Ну, тренер сказал, что я много играю, надо отдохнуть. Хотя у меня есть силы.
– Вот европейская компания в 2019 году чем запомнилась больше всего?
– Не знаю, у нас еще одна игра – на выезде с "Хетафе". Хотелось бы продолжить играть в еврокубках, и мы приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти сюда Лигу Европы снова. Дома мы, можно сказать, выступили неплохо.
– Бывает такое, что вспоминаете матч с "Порту"?
– Нет, надо двигаться дальше. Тот матч уже забыт.
– Конец года, много игр проведено. Устали?
– Да нет, у нас еще есть три игры. Надо выложиться максимально, а потом уже отдохнём.
Источник: www.rusfootball.info
Шапи-Сулейманов: приложим максимум усилий, чтобы в феврале привезти Лигу Европы в Краснодар (видео)
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